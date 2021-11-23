遠傳榮獲2021CHR健康企業公民銀獎 員工關懷沒有終點

《康健雜誌》主辦的「2021CHR健康企業公民獎」今(23)日舉行頒獎典禮，遠傳電信（4904）從眾多企業中脫穎而出，獲頒「2021CHR健康企業公民銀獎」，也是電信業者中唯一獲獎的企業。遠傳從「知、動、食、輔」四大面向推動員工關懷，鼓勵員工追求健康與樂活的職涯，自2017年起特別推出「運動ING；健康不NG」活動，強調運動的重要性；2018年則推出「健康久久」活動，提升員工健康意識，鼓勵同仁養成規律的運動習慣，共同營造健康幸福的職場環境，如今「遠傳健康久久」不再是口號，更是遠傳同仁的行動方案！

遠傳電信總經理辦公室暨人力資源管理群資深副總林淑鈴表示：「創新與關懷是遠傳電信的核心價值之一，而『關懷員工、關懷彼此、將心比心』更是遠傳最重視的信念。公司設有專責單位推動『知、動、食、輔』四大面向的員工照顧方案，並以創新思維推動活動，提升完善的健康職場，讓員工兼顧工作與生活的平衡，進而達到促進員工身心健康，落實關懷員工的企業社會責任。」

遠傳電信為提升員工健康意識，提供補助鼓勵同仁自組運動性社團，舉辦減重競賽、多元化的健康課程等，更以擅長的數位科技舉辦活動，如結合Health健康+ APP的計步比賽、卡路里挑戰賽等，深受同仁好評。此外，疫情期間員工居家辦公，但透過公司自製研發的「EMMA」APP，仍可獲得重要的防疫資訊；透過內部舉辦的「被遠傳耽誤的網紅」活動，邀請員工拍攝影片，提醒防疫生活中運動與健康飲食的重要性，獲得同仁廣大迴響。更擴大線上舉辦員工健康講座，邀請營養師、心理師、健身教練進行線上課程，即時問答與講師親身示範樣樣到位，員工參與度更踴躍。

此外，遠傳2019年導入「敏捷辦公室 」 (Agile Office)，提供升降桌、人體工學椅，讓員工的工作自由度更高，同時引進自然採光與綠意空間，搭配健身器具、實境遊戲賽車椅與寬敞的咖啡廳環境，讓同仁工作中也能抽空紓壓，為員工創造一個健康樂活、舒適的工作環境。