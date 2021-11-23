群創健康幸福職場再升級 勇奪CHR健康企業公民金獎

群創光電（3481）致力推動健康幸福職場，以卓越表現獲頒《康健雜誌》主辦的第三屆2021年「CHR健康企業公民」—5,000人以上組金獎殊榮，於四大評比項目「知（健康意識）、動（健康活動）、食（健康飲食）、輔（健康管理）」均展現優異成績，深獲評審團肯定。

近年推動CHR健康企業公民已成為全國企業所重視的一環，群創積極推動三大健康核心動能—「數位健康管理、職場幸福升級、共創共好社會」，促進員工全方位健康。群創人力資源總處長暨永續長彭峻豪表示：「群創將守護員工四安—心安、身安、家安和業安之經營理念，推廣至組織各個層面，為員工建構幸福職場環境、提供完善健康照護與培養員工自主健康意識，群創深信唯有員工身心健康，才能提升工作績效，同時亦能增強企業競爭力。」

數位健康管理 力守員工身心健康

在數位健康管理面向，群創自2018年起建構數位健康管理平台APP，打造更即時、便利、綜觀性之個人專屬健康專區，如健康風險評估、歷年健檢報告與健康生活日記等。另外，群創於疫情期間更重視員工身心健康關懷，透過E化智能防疫，整合防疫e知識、每日健康回報、心理諮商、員工協助方案（EAPs）等於APP中，以利24小時不斷電的守護員工身心健康。此健康管理平台推廣迄今，每年約27,000名員工使用此APP功能，使用率達100%，成為員工自我健康管理的最佳工具。

打造幸福有感職場文化

在職場幸福升級面向，群創除響應政府調薪政策外，亦為員工營造工作與生活平衡的幸福職場，推出更彈性及優於法令的身心平衡新福利專案，包括台灣首創人生階段假（孝親假、陪讀假、陪產檢假）、有薪疫苗接種假、居家工作防疫照顧假、防疫照顧假及旅遊/學習基金等福利；明年更加碼提供依職務屬性提供彈性工作時間及居家上班選擇，全方位滿足及照護員工身心健康，大幅提升職場溫度。

對群創人而言，身心平衡與專業成就一樣重要，群創鼓勵員工於工作之餘多培養運動與多元興趣，成立多元運動社團並提供健康運動補助金，鼓勵同仁健康生活。同時，群創每年定期舉辦運動季，更由高階主管親自參與親子路跑活動，從上而下全面推動員工健康運動。此外，群創以優於法令制度，每年定期推動員工健康檢查且提供眷屬同享健檢優惠，使員工參與率與健檢異常追蹤率皆達近百分之百，落實員工全方位健康照護。

共創共好社會 實踐社會永續決心

在共創共好社會面向，群創於每年運動季廣邀公司全體、員工眷屬、公益團體等共同參與，並擴及關心校園及青少年運動文化，將運動健康理念擴展至校園深耕計畫，如2021年全國大專院校光電盃。另外，群創亦重視員工健康飲食，提供多元健康餐點選項，致力推動低醣飲食文化；同時，群創長期與在地有機農場合作，每年採購約82公噸有機蔬菜作為員工餐，支持在地農作打造永續生態鏈，致力提倡環境保育理念。

群創以「永續核心．共好共榮 」企業永續經營理念，積極實踐永續發展目標ESG，其中針對社會面向，群創視員工為公司最重要的資產，將持續關懷與照顧同仁身心靈健康，打造幸福職場文化，從健康生活延伸至工作快活，再到心靈樂活，與公司共同創造價值，進一步為社會添增溫暖而正向力量，一起驅動美好未來。