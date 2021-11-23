立院三讀通過2400億元預算 全訊喜迎國防大單

立法院今（23）日三讀通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》，編列2,400億元國防特別預算，並採限制性招標，而國內砷化鎵廠全訊（5222）為中科院主要供應商，提供台灣各項防禦飛彈系統的功率放大器模組與雷達，將喜迎國防大單，挹注業績成長。

據悉，本次三讀通過的國防預算，將自2022至2026年期程內，採購八項國造自製各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，建構適足防衛戰力，並由中科院負責建造，而全訊也將成為本次國防特別預算受惠最深的業者。

全訊是中科院重要的供應商，主要供應功率放大器模組及雷達，由中科院將其應用在各項防衛型飛彈系統中，包括雄三飛彈、天弓飛彈、天劍飛彈等，裡面的功率放大器模組及雷達都是由全訊供貨。

全訊董事長張全生曾表示，雖然中科院一直想很低調，但從各種測試數據來看，台灣自主研發的防衛型飛彈系統確實非常頂尖，實力絲毫不遜於其他新進國家，絕對有能力捍衛國土，這是台灣的驕傲，未來全訊仍會持續與中科院深度合作。

法人認為，由於台灣國防武器與防衛系統大多仰賴進口，過去幾乎國內沒有軍工概念股，但隨著近幾年台灣積極推動國防自主，加上中科院具備足夠的技術實力以及台廠供應鏈協力相助，台灣軍工產業有望逐步成形。

全訊今年前十月營收7.63億元，年增36.2%，創歷年同期新高；前三季每股純益2.82元，較去年同期的1.57成長，而特別預算通過後，未來全訊可望取得多項防禦型武器與雷達次系統標案訂單，加上國外軍工產品客戶訂單量穩定成長，相關業務前景看俏。

除國防外，全訊也以國防規格技術，採用砷化鎵及氮化鎵製程，跨足高階商用市場，目前已投入研發並生產5G通訊小型基地台及低軌道衛星用的毫米波功率放大器。