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建碁短線大漲近五成 公布10月EPS 0.12元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PC品牌大廠宏碁集團旗下建碁（3046）因近期股價波動劇烈，應主管機關要求公布財務數字，10月稅後純益0.09億元、年增346.8%，每股純益（EPS）為0.12元。

建碁因接下美國電動車充電樁大單，帶動股價自18日跳空漲停，至今連續四根漲停板，今（23）日股價收在36.7元，上漲3.3元、漲幅9.88%。累計波段連續五日上漲，上漲11.75元、漲幅達47.09%。

建碁今日公布10月營收2.65億元、年增112.7%，稅前純益0.11億元、年增396.9%，稅後純益0.09億元、年增346.8%，每股純益為0.12元。

建碁第3季營收7.4億元、年增40.8%，稅前純益0.82億元、年增440.6%，稅後純益0.77億元、年增379.6%，每股盈餘為1.08元。

因應電動車趨勢，建碁致力充電樁應用發展，近期再獲美國大型獨立充電樁服務商VOLTA Charging訂單；建碁旗下無風扇寬溫高階機種DEX5550-W作為充電樁控制主機，建置於VOLTA Charging充電樁內提供長時間穩定效能，即日起至2022年第1季將持續穩定供給。

建碁表示，全球暖化議題使電動車成為近年來最受關注的產業之一。美國三大車商計畫提高電動車普及率，以2030年達到總銷量的40%至50%為目標，廣設充電樁成為美國重要基礎建設項目。

VOLTA Charging為美國深受電動車主喜愛的大型獨立充電樁服務商，目前將逐步導入各州新設充電樁站點，並多為7天24小時運營的全戶外應用設備，需對抗溫差及防止異物入侵等環境干擾，亦是設備的最大挑戰。

美國 電動車

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