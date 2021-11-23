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受惠於旺季需求 Q3全球前十大封測業者營收年增31.6%

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

TrendForce表示，消費性產品迎向下半年傳統旺季，不過供應鏈受到海運延遲、運費高漲及長短料影響，在製造成本及物價雙升的壓力下，反而使得下半年終端市場出現旺季不旺的現象，但整體需求如手機、筆電、液晶監視器等出貨表現仍然優於第二季，2021年第三季全球前十大封測業者營收達88.9億美元，年增31.6%。

TrendForce指出，現行封測所需的上游晶片及必需載板的缺貨狀況短期內難有改善，加上9月底中國江蘇、浙江及廣東等地受到能耗雙控的限電影響，導致部分封測大廠產能利用率略為下滑。不過，隨著部分業者改以無載板封裝，並將相關受波及產能轉移後，影響程度微乎其微，故TrendForce仍看好第4季封測產業表現。

整體來看，第3季封測龍頭日月光（3711）（ASE）及艾克爾（Amkor）營收分別為21.5與16.8億美元，年增41.3%及24.2%，兩者同樣受到上游晶片、導線架及載板短缺而略拖累部分產能利用率，日月光也因中國蘇州廠限電措施使排程有所耽擱。

除此之外，由於第4季手機AP、網通與車用晶片等封測需求依舊強勁，兩家業者2022年將持續往5G、IoT及AI等終端應用市場擴張。

矽品（SPIL）方面，考量短期內難填補華為手機AP訂單缺口，現行目標主力以強化彰化二林新廠先進封裝開發，第三季達營收為10.4億美元，年增15.6%；京元電（2449）（KYEC）逐漸緩解先前因疫情導致的產能降載情形，隨著高通（Qualcomm）及聯發科（2454）（MediaTek）等上游5G晶片測試訂單加持，營收達3.2億美元，年增28.5%；力成（6239）（PTI）本季獲益主力多數由DRAM記憶體封測貢獻，第三季營收8.0億美元，年增24.0%，然預估英特爾（Intel）2025年將逐步完成中國大連廠售予海力士（SK Hynix），以及與美光（Micron）於中國西安廠合作協議也將於2022年第二季到期，後續記憶體封測產能恐將大幅銳減，驅使力成新竹新廠於第三季調整部分主力至CIS與面板級封裝等策略布局。

封測 營收

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