新廠產能提升、產品漲價效應 友通樂觀未來逐季成長

工業電腦廠友通（2397）今（23）日舉行法說會，友通副董事長李昌鴻指出，隨著零組件缺貨舒緩，加上先前產品報價上漲效應浮現及新廠產能逐步開出下，預期毛利將逐步回升，加上目前在手訂單旺盛，預期未來幾季將呈現逐季成長。

友通2021年累計前三季合併營收為90.19億元，每股純益（EPS）1.75元。受到上游缺料、漲價的遞延效應，以及友通遷移廠房產生額外製造成本，影響第3季毛利率。由於遷廠調整已完成，智慧化倉儲也陸續導入，未來工廠產能可望提升至目前的兩倍水準。

友通第3季合併營收為37.4億元，季增14%、年增83%。稅後純益0.71億元，季增14%、年減33%，每股純益達0.62元。

在數位轉型與智慧應用的積極推展下，友通針對智慧化應用的行業需求與多樣應用，提供多元化的硬體整合平台，結合佳世達（2352）智能方案事業群旗下企業，提供軟體、硬體、服務整合平台，協助企業加速轉型布局，掌握市場新商機。

李昌鴻表示，佳世達智能方案事業群未來將提供完整的軟硬服整合，其中友通將扮演硬體平台的重要角色，除滿足集團內部工業用主板的需求外，更為外部客戶提供最佳的嵌入式主板產品，滿足各式快速成長的應用需求。

友通已於11月將廠房搬遷至佳世達總部的園區，引進先進的生產設備、自動化物流和智慧倉儲解決方案，提供智能化的生產技術。另外亦保留可擴充的彈性，未來產能預估可以提升至目前的2倍，為客戶與集團提供更高更具彈性的工業產品生產支援。

針對智慧應用的需求以及市場多樣性，友通將持續提供完整的嵌入式應用產品，深耕垂直應用市場。未來將聚焦在AIoT與5G技術等產品，結合集團資源與本身關鍵技術，攜手羅昇（8374）的自動化解決方案，其陽（3564）的網通產品，Brainstorm的通路與商業設備，持續加深智慧應用的產品布局，滿足客戶不同領域的需求和服務。