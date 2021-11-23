亞洲生產力組織高峰論壇登場 協助企業邁向智慧製造

由財團法人中國生產力中心(CPC)主辦的「2021亞洲生產力組織智慧製造生態系高峰論壇」，今(23)日在中國生產力中心中區服務處隆重登場，並簽署智慧製造生態系合作備忘錄，攜手領域專業機構，協助企業實踐數位轉型邁向智慧製造。

此次高峰論壇以「智造變革生產力、跨域共創競爭力」為主軸，由中國生產力中心董事長許勝雄擔任主持人，經濟部工業局長呂正華、智慧製造生態系領銜者友嘉集團總經理林勤喻都到場並致詞，亞洲生產力組織秘書長Dr. AKP Mochtan也透過遠端視訊方式，傳達謝意並肯定與會各界的貢獻。

活動中除簽署智慧製造生態系合作備忘錄(MOU)之外，同時也舉辦高峰論壇，由生態系各專業領域的夥伴企業領袖，分享智慧製造解決方案與優勢技術，透過開放資源及產業經驗傳承，加速升級轉型，邁向卓越企業之林。

目前，加入智慧製造生態系的廠商及單位，包括中國生產力中心、友嘉集團、士林電機（1503）、緯謙科技、施耐德電機、虎門科技、凱德科技、泓格科技（3577）、兆詠科技、Miteam工具機策略聯盟、和椿科技（6215）、安華聯網科技等。

許勝雄指出，亞洲生產力組織(APO)成立於1961年，為非營利及非政治性的國際組織，目前有21個會員國，我國為創始會員國之一。

而在APO秘書處大力支持與工業局長呂正華的率領下，於2013年在我國成立「綠色卓越中心(COE on GP)」、2019年成立「智慧製造卓越中心(COE on SM)」，我國更在該組織中扮演為亞洲促進綠色經濟動能與加速製造升級的重要角色。

中國生產力中心結合原智慧製造卓越中心的完善運作，同時獲得APO秘書處支持，共同攜手在生態系中扮演「促進者」的角色，期望逐步打造一個提供亞洲製造業「智造轉型解決方案」的生態體系。

中國生產力中心為協同技術與資訊服務業者，合作建構一個具有跨平台、分散式的智慧製造生態體系，以促進製造業者增進IT與IoT及數位工具運用能力，重塑製造業生產現場。

另一方面，也鏈結相關產官學研及在地資源合作關係，期盼協助國內與APO會員國的企業提升對科技化整合工具運用能力，未來生態系的成員將以「行動化」及「智慧化」的服務模式運作。

中國生產力中心表示，此次高峰論壇邀請智慧製造生態系成員以「強化供應鏈韌性之智慧製造系統」、「數位營運賦能之智慧化管理」、「實現馭變如常之智慧化工廠」等三大構面，分享智慧製造最新趨勢及應用工具。