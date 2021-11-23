SEMI：2021年10月北美半導體設備出貨為37.4億美元
SEMI（國際半導體產業協會）今（23）日公布最新Billing Report（出貨報告），10月10月北美半導體設備製造商出貨金額持續較上月微幅上升0.6%，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美半導體設備出貨成長，主要來自數位轉型及新興科技應用需求推動。
SEMI公布2021年10月北美半導體設備製造商出貨金額為37.4億美元，較2021年9月最終數據的37.2億美元相比上升0.6%，相較於2020年同期26.5億美元則上升了37.2%。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「北美半導體設備製造商出貨金額在10月持續強勁增長，同時在數位轉型與新興科技應用需求推動下，也同步提升半導體設備銷售金額。」
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