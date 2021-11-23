聯發科發佈全新8K旗艦智能電視晶片Pentonic 2000

集微網消息，聯發科今（23）日發佈了全新8K旗艦智能電視晶片Pentonic 2000，是業界率先採用台積電7nm工藝的智能電視晶片，擁有出色的性能與功耗表現。

據了解，Pentonic 2000擁有強大的AI引擎，支持MEMC、AVS3解碼、VVC解碼和畫中畫技術。

該款晶片集成了8K 120Hz 運動補償引擎 (MEMC)，支持8K 120Hz超清顯示，可適配144Hz顯示刷新率的遊戯PC和新一代遊戯主機。其搭載AI處理器MediaTek APU，在高性能AI算力的加持下，Pentonic 2000的8K AI-SR 超級分辨率技術可以智能地將低分辨率內容提升到顯示屏的原生分辨率，並實時增強圖像畫質。

另外，Pentonic 2000 集成了擁有強勁性能的CPU和GPU，支持高速內存和UFS 3.1存儲。借助MediaTek Wi-Fi 6E解決方案或5G調制解調器，可以爲8K超清流媒體視頻播放提供高速、穩定、低延時的無線網絡連接。

聯發科副總經理暨智能家居事業群總經理張豫台博士表示：「聯發科在過去二十年積累了豐富的多媒體技術，已成爲智能電視晶片領域的領導廠商。Pentonic 品牌延續了聯發科在智能電視領域的創新優勢，Pentonic 2000智能電視晶片具備消費者期待的旗艦功能，包括新的顯示和音頻技術、高刷新率、優秀的AI能力、視頻畫中畫等先進特性一應俱全，將進一步推動智能電視市場創新。」