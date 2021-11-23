驍龍品牌宣佈獨立：在晶片命名上 高通從來沒讓人失望

集微網報道 就在2021驍龍技術峰會進入一周的倒計時的日子，高通今日凌晨發佈消息稱，驍龍將在品牌視覺上進行升級，未來，驍龍將成爲獨立的産品品牌，驍龍移動平台的命名體系將變爲一位數字加上代際編號。



這意味著此前高通驍龍手機晶片一直採用三位數字命名的方式將做出改變。

通常情況下，驍龍晶片型號的第一個數字代表晶片的性能等級，從旗艦晶片8系列，到中高端的7系列、6系列，再到入門級的4系列。第二數字多代表發佈年份，第三數字則代表代內升級。

自去年起，驍龍旗艦晶片的命名開始具有明顯的變化性，比如沒有在2019年驍龍865的基礎上升級爲驍龍875，而命名爲驍龍888。時任高通總裁的安矇在去年驍龍峰會上廻答集微網關於驍龍晶片命名提問時表示，數字8代表的是旗艦級的表現，888則意味著性能達到極致，同時，8也是全世界的幸運數字。



彼時有媒體猜測，「發發發」的諧音梗是爲了更多迎郃中國市場，但現在看，彼時高通可能在驍龍晶片命名方面有了新的想法，如果按照高通對於8的解釋，驍龍888已經「頂到頭」了，因此，當時的「888」已經有了幾分有告別過去，進入新時代的意味。

高通對驍龍旗艦晶片的命名，從來都沒有讓人失望。在每年年底舉行的驍龍技術峰會之前，外界都會充斥著大量關於驍龍旗艦晶片命名的傳言，但很可惜，普遍都不準確。

但此次高通官方宣稱，驍龍移動平台的命名體系將變爲一位數字加上代際編號，按照這個格式，此前傳言的「驍龍8 Gen1」似乎坐實，目前曝光的對於「驍龍8 Gen1」的信息包括三星4nm工藝，1*3.0GHz X2超大核+3*2.5GHz大核+4*1.79GHz小核，Adreno 730 GPU。

對於晶片新的命名方式，高通強調將從最新的驍龍旗艦移動平台開始，並與其它品類平台的命名原則保持一致。此前高通的PC處理器晶片已經採用了類似做法，如驍龍8cx Gen2、驍龍7c Gen2等。

對於驍龍品牌獨立，可能有如下幾個原因：

此次高通的官宣文章，由高級副總裁兼首席營銷官莫珂東（Don McGuire）署名發佈，莫珂東於2016 年加入高通，在擔任高級副總裁期間重新制定了高通的産品營銷戰略，這或許是他就任之後推行的品牌營銷策略中的重要舉措之一。

此外，高通現在正在積極拓展多元化的業務路逕，也取得了非常明顯的成勣，高通希望將移動通信技術拓展至更多領域，複制其在手機業務上取得的成功。

按照這個邏輯，十多年來作爲頂級體驗和領先性能的代名詞，已經深入人心的驍龍品牌，此時宣佈獨立，或許意味著將統領高通的各個業務線，獨立後的驍龍品牌將不僅限於手機，而是包括射頻、IoT、汽車等其他業務，從品牌上強化外界對於高通非手機類業務的認知，簡化、一致的全新命名體系，便於用戶選擇驍龍賦能的終端。

這種統一化的傾向，在最近高通的投資者日上已經有所體現，會上，高通宣佈了新的未來發展戰略，並強調智能手機、射頻前端、汽車、物聯網四大關鍵業務領域「統一的技術路線圖」。

12月1日，驍龍技術峰會將在三亞舉行，去年因爲疫情原因驍龍峰會採用線上形式舉辦，今年在中國線下設置頗具規模的分會場，也表明高通對於中國市場的重視。

因此，本屆的驍龍峰會，除去新一代驍龍晶片以及創新産品和技術的發佈外，高通對於驍龍新品牌的規劃可能將成爲另一大看點，集微網將持續關注，並在現場帶來最新報道。