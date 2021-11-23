SSD需求拉動 傳三原廠提高176層3D NAND産量

圖源：電子時報



集微網消息，據業內人士透露，主要NAND晶片供應商將在2021年第四季度提高176層3D NAND晶片産量，這可能會在明年上半年帶來供應方面的變數。

據《電子時報》援引消息人士稱，美光科技率先將其176層3D NAND閃存制造工藝轉向量産，SK海力士緊隨其後，在第四季度開始量産。

三星電子也將在平澤第3工廠（P3）安裝新的3D NAND晶片生産線，以提高176層3D NAND晶片産量，屆時將擁有4萬-5萬片的月産能。

該人士認爲，明年手機和消費者SSD將越來越多地採用176層3D NAND閃存。到2022年底，超過25%的NAND閃存位供應將是176層3D NAND閃存晶片，高於2021年第四季度的近5%。

此外，該消息人士指出，自第四季度以來，電源管理IC和閃存設備控制器晶片的短缺情況一直在改善，這鼓勵NAND閃存晶片制造商擴大産量。預計到2022年上半年，NAND閃存的供應將超過需求。

不過，因主要NAND閃存晶片制造商仍對産能擴張持謹慎態度，該行業明年的整體供應增幅將略高於30%，略高於需求增長。三星和SK海力士今年的位供應量增幅都將超過整體位供應量增幅，預計在37%-39%。