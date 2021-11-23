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緯創布局三大產品線 看好明年醫材代工成長

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

緯創（3231）旗下緯創醫學科技董事長黃柏漙今(23)日表示，緯創醫學2021年營收逾5億元，未來持續布局醫材代工、機器人、智慧醫療服務三大產品線，其中醫材代工已切入二線（tier 2）、三線（tier） 3醫材業者供應鏈，是2022年、2023年成長較快的產品線。

緯創醫學科技今日與台大智活中心（iNSIGHT）攜手合作，運用設計思考，以人為中心，深入盤點醫護病的需求，跨界整合雲端服務與醫療場域，打造「BestShape慢性腎臟病照護解決方案」，期盼創造醫護最佳的使用者體驗，成為慢性腎臟病照護的好夥伴。

黃柏漙表示，與台大智活中心(iNSIGHT)合作所打造的BestShape慢性腎臟照護解決方案，目前已經導入不少醫療單位，除此之外，目前也開發無線波偵測裝置，應用於偵測嬰兒心跳是否異常。

另外，緯創醫學自行開發的Health 365健康照護平台，未來也計畫導入大型企業健檢、健檢中心、健身中心等，拓展來自服務方面的營收。

緯創醫學目前產品線分要為醫材代工、機器人、服務三大類，其中醫材代工為大宗，佔營收約85%。緯創醫學2021年營收規模約5億元。

黃柏漙表示，2022年三大產品線以代工成長幅度最大，目前公司雖然在GPS大廠(GE、Philips、Siemens)還無法切入，不過已打入多家tier 2、tier 3醫材業者供應鏈，將扮演後續成長動能所在。

他表示，緯創擁有堅實的ICT背景，因此，目前在一般病房所需的醫療設備，先行切入像是設備當中的電路板、軟體等產品。

至於醫療服務方面，他指出，服務無法在短時間內看到明顯營收貢獻，預計要三到四年後會逐步看到較明顯的成果。

緯創醫學科技董事長黃柏漙。記者蕭君暉/攝影
緯創醫學科技董事長黃柏漙。記者蕭君暉/攝影

緯創 醫材

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