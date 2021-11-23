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元宇宙帶動 鴻海集團Wi-Fi 6設備出貨超過3000萬套

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
工業富聯開拓算力商機 wifi6出貨已達3000萬套。工業富聯/提供
工業富聯開拓算力商機 wifi6出貨已達3000萬套。工業富聯/提供

元宇宙、5G、AI人工智慧的各種延伸服務帶動下，全球數據總量也呈現幾何式增長，大數據猛爆積累的背後，正隱藏著點燃全球新能源車和元宇宙商機的關鍵 - 算力(Computing Power)商機。為了滿足各國大幅佈建聯網基礎需求，2021年鴻海（2317）旗下工業富聯Wi-Fi 6相關設備出貨已超過3000萬套，主要提供給日、韓電信業者及設備商；而高速運算數據中心的業務，也隨著海外大客戶紛紛加強元宇宙等新興服務各層面應用，持續擴大產能。

法國市場研究顧問機構Yole Development統計顯示出，由CPU、GPU與AI加速器所組成的資料中心邏輯晶片市場，規模將從2019年的180億美元成長到2025年的330億美元，其中尤以GPU、AI加速器成長較為明顯。

公開資料顯示包括蘋果、谷歌、英特爾、微軟都將自行研發的運算晶片視為重要武器；而輝達也在其剛落幕的GPU技術大會上，探討與發佈汽車、AI、數據中心及醫療保健等熱門服務，與元宇宙相關的虛擬世界與數位孿生項目則備受巿場矚目。

工業富聯指出，隨着「算力+區塊鏈」、「5G+Wi-Fi 6，」以及「訊息安全」的發展融合，三者已經結合成了一個有機智慧體。工業富聯在GPU算力業務的佈局上，已具體囊括新能源車自動駕駛ACU (Anonymous Control Unit)、元宇宙的商業/工業/娛樂應用，以及數據中心/AI高速運算等領域。新能源車相關運算產品需求來得量大又急，目前工業富聯所設計生產的L3/L4產品皆已量產，L5產品也已進入排程

在元宇宙項目投入上，工業富聯將朝向「企業元宇宙」、「移動元宇宙」以及「社會元宇宙」三個領域聚焦。工業富聯在元宇宙的基礎設施如5G、Wi-Fi 6/智慧家居/傳感器等產品等項目皆已有穩定大客戶；而運用在專業工作站、桌機、移動裝置、AR/VR、遊戲主機的GPU產品已出貨至全球巿場，滿足大量數據運算需求。

而工業富聯強項之一的數據中心高速聯網方案，運用人工智能和HPC所建構而成的超級GPU運算平台、AI及深度學習的GPU工作站，具備較強的一站式技術服務實力，受到各知名大型客戶青睞。在人機互動設備上，如智能眼鏡/觸覺、手勢、聲音識別系統/神經介面等項目也不缺席。

工業富聯打造虛擬空間體驗展示。工業富聯/提供
工業富聯打造虛擬空間體驗展示。工業富聯/提供

元宇宙 工業富聯 GPU

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