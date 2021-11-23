鴻海旗下富智捷 通過DEKRA德凱汽車功能安全國際認證

鴻海（2317）科技集團旗下富智康之子公司MobileDrive富智捷，正式獲得汽車功能安全ISO 26262證書，全力衝刺人工智慧車載軟硬體及系統研發的業務。

車聯網、先進智慧車用電子產品是近年來汽車產業的發展主要趨勢，車用電子產品對於安全性有更高標準的需求，ISO 26262就是有助於車用電子廠商提升功能安全開發實力的認證標準。MobileDrive富智捷董事長黃聖傑表示，MobileDrive承襲鴻海與Stellantis的企業文化，不斷追求產品的完美，也將功能安全的品質保證深植在產品研發中。

通過取得ISO 26262功能安全最高等級ASIL D流程體系認證，是MobileDrive研發歷程中的一個重要的里程碑，也是對MobileDrive研發能力的認同。未來將遵循ISO 26262開發，確保智慧座艙、智慧輔助駕駛應用等產品功能安全性及可靠性，致力於為客戶提供高品質的一體化解決方案。

DEKRA德凱台灣營運總經理李春和強調，隨著電動車與車聯網的快速發展，軟體過程改善及能力決定（Automotive SPICE）流程及功能安全（ISO 26262）一直是車廠與供應商關注的主要議題，對汽車產業而言通過ISO 26262的認證就是獲得進入市場的基本門票，此次MobileDrive富智捷通過認證也就代表其進入汽車產業市場的決心。

身為國際級的檢測認證服務機構，DEKRA德凱為汽車產業供應鏈提供一站式的測試、諮詢、認證與培訓的整合服務方案，也提供EMC、RF、5G、V2X、電氣安全、功能安全、可靠度驗證等測試認證服務、國際認證服務。

鴻海科技集團旗下富智康之子公司MobileDrive富智捷，作為佈局車聯網企圖，並以台灣為主要投資重心地區發展車聯網業務。富智捷以人工智慧車載軟硬體及系統的研發銷售為主要業務，進行車聯網業務擴展、產品研發。集結主動服務和尖端AI演算法的智慧座艙，整合車載電子、儀表板、智慧車載系統，聚焦於用戶的需求打造一體化與個性化的車機無縫體驗。