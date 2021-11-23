元宇宙的基礎能源竟然是它？

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導
示意圖／ingimage授權
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元宇宙有什麼特徵能爆出市場熱點？最大的特點是用滲透式虛擬實景世界，以一個或多個定制化身份，在完整的社交虛擬上生活，讓用戶在社交和精神上有更大的享受。Roblox的戴維·巴舒基提出了「元宇宙」需要的八大要素：身份、朋友、浸潤感、低延遲、多元化、隨地、經濟系統和文明，以上要素的成立，即可讓元宇宙的用戶生活自由的虛擬世界裡。

當然，有人歲月靜好，必然有人負重前行，為了支持虛擬世界，讓虛擬人物的表現更栩栩如生、讓沉浸式設備的體驗更好，未來勢必須增加運算能力，且使用5G以上的傳輸頻率及調高接入設備上限等科技，能源的消耗需求也必然大幅增加。據google估計，單次搜索會消耗大約0.0003千瓦或1千焦耳的能量，大致相當於人體在10秒內燃燒的能量，因此英偉達主要晶片GPU過去十年功耗增加高達30倍。

另隨著5G和6G移動網路因應沉浸式體驗設備使用以及自動駕駛汽車的需求上線，5G基站的能耗也將比4G多了三到四倍。而當在整個人群中都大規模使用虛擬世界時，即使是每台機器上的小功率增加也會增加巨大的能量負載。所以未來在現實世界中，勢必須投入更多的資本在能源的基礎設施中，尤其是不對環境造成污染、並藉由大自然循環產生的潔淨能源，以符合虛擬元宇宙及現實綠能世界的發展。

今年在COP26的宣言下，各國相繼提出減碳方案，致力於升溫控制在1.5度內，減少極端氣候造成生命財產安全的風險，各國對於潔淨能源的需求趨勢逐漸提升，不論是在交通、取暖、工業等領域需要大量的潔淨能源替代，未來在虛擬世界運營上也更為需要大量的能源來支持算力。近期富蘭克林華美投信將發行台灣首檔全球潔淨能源ETF-富蘭克林潔淨能源ETF（00899），投資於全球潔淨能源設備、儲能及發電公司，透過此ETF能更好捕捉未來5年全球綠能化及虛擬化的投資雙主流。

元宇宙 5G ETF

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