中國工程師學會慶成立110年 舉辦聯合年會

中國工程師學會11月22日慶祝成立110年，與各專門工程學會於晶華飯店共同舉辦慶祝年會。這次年會以「數位轉型、工程先行」為主題，期許工程界以前瞻性的思維，共同為未來的經濟建設及科技發展注入能量，並響應政府六大核心戰略，加速台灣的轉型與升級，邁向「創新、包容、永續」的智慧國家。

中國工程師學會創會為民國元年，現已成立110年，原預計於今(2021)年6月擴大慶祝，因疫情延後至於11月22日舉行，規模也略為縮減。原預訂與年會同時舉辦的研討會，因疫情影響改為影片分享。

此外，並出版110年紀念專刊，就各工程領域提出下一世代的願景工程，以加速落實數位國家、智慧島嶼的政策目標。今年因總統行程緊湊無法出席，故委請新境界文教基金會副董事長洪耀福代為出席與會，並祝賀中國工程師學會會運昌隆。

中國工程師學會理事長施義芳表示，台灣發展工程4.0最大的挑戰在於，傳統的工程業要跨界整合高科技產業，要讓跨領域的專家互相溝通整合，需要產業界和學研界攜手合作，中國工程師學會樂意擔負起這樣的溝通橋樑，讓國家從工程開始數位轉型，讓國家與學會一同邁向下一個百年，共創台灣榮景。

這次年會亦頒發榮獲今年中國工程師學會得獎獎項，榮獲今年度會士人得獎人分別為台灣科技大學前校長廖慶榮、前高公局副局長張武訓、中興工程董事長陳伸賢、成大機械教授蔡明祺。

傑出工程教授名單為：台大生物機電學系特聘教授江昭皚、清大化工系講座教授呂世源、陽明交通大學光電研究所講座教授郭浩中、陽明交通大學資訊學院院長陳志成、臺科大營建系教授黃震興、東海大學資工系終身特聘教授楊朝棟、屏科大生物資源研究所特聘教授蔡文田、臺大機械系特聘教授蔡孟勳、屏科大土木系教授謝啟萬。

傑出工程師獎項得獎人為水利署署長賴建信、新北捷運局局長李政安、台灣世曦代理副總經理林建華、築遠工程總經理張盈智、工研院電光所副所長駱韋仲、中鼎工程總工程師莊文鎮、台灣高鐵協理黃基福、中鋼碳素處長董建光、台積電副處長熊衛澤、中鋼正研究員楊詠宜。

優秀青年工程師部分有：中華電信研究院研究員王則涵、中鼎工程資深工程師王範、工研院資深研究員周揚震、工研院專案經理林義暐、新北捷運局科長涂貫迪、工研院專案副理張志嘉、台積電研發經理楊世海、中興顧問工程師廖俊逸、中鋼研究員鍾偉志。