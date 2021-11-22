聯發科利多連發 5G晶片傳獲「非洲之王」採用

聯發科（2454）勢頭正熱，除了遭爆料天璣 9000獲得三星採用外，近期再傳出好消息，聯發科5G晶片天璣900將進軍非洲大陸，將成為「非洲之王」傳音首款5G 手機Tecno POVA的晶片。

傳音官方雖未證實，不過傳Tecno POVA有望於今年12月在非洲、印度等市場開售，預計售價會在約 280至300 美元間。

中國大陸手機品牌廠與小米、OPPO相仿均採取多品牌策略，共有TECNO、itel與Infinix三個手機品牌。傳音不選擇與一線廠在歐美、中國等主流市場廝殺，反而聚焦在非洲，並透過其在地化設計得到當地青睞，在非洲市場長期市占率在四成之上，穩居當地市佔龍頭，因而被喻為非洲之王。根據IDC數據，2021第2季，傳音市佔率達47%，遙遙領先居次三星的19%。

聯發科憑藉著與台積電（2330）的結盟，在性價比及能耗上優異表現，打的高通措手不及，在5G成功反超高通站上手機晶片出貨冠軍。接連利多加持下，讓聯發科近期股價成功重返千元大關，今小跌10元，仍站穩千元之上，收1,080元

最新爆料的 Tecno Pova 5G，也延續了該系列智慧機的大容量電池傳統，容量高達 6000 mAh。從爆料圖片看來，Tecno Pova 5G 配備了 6.9 英寸FHD+ 解析度的 IPS LCD 屏，且前鏡頭採用了居中打孔的設計。處理器方面，選用了聯發科天璣 900 SoC，並採8GB RAM + 128GB ROM的配置。

Tecno Pova 5G而選擇將指紋辨識放在側鍵上，並搭配18W快充頭，輔以 USB-C、保留3.5mm 耳機孔。