面板報價重挫無助銷售 下半年電視出貨量將創新低

11月下旬面板報價22日出爐，如預期地出現跌幅收斂，55吋單月跌幅縮減至一成，跌15美元，但上游面板急跌，卻無助於反應在整機售價上。據TrendForce調查顯示，在考量到生產、運輸時間和庫存去化等問題後，預估今年下半年全球電視旺季不旺，出貨將創下歷年同期新低。此外，LCD和OLED面板的價差縮小，推升OLED TV逆勢成長，預估今年出貨量達680萬台，年增七成。

自8月起電視面板報價出現急跌，相較10月主流55吋等規格重挫逾二成，今公布最新11月下旬面板報價，單月跌幅出現明顯收斂，跌幅為10.3%；32、43 吋電視面板，跌2美元，單月跌幅各收斂至 4.5%、2.6%。業內人士推估，12月跌幅還會持續縮小，此波跌價趨勢提前結束，群創、友達有望走出報價連月重挫的陰影。

TrendForce認為最快於明年第一季，才能將面板降價的價差反映在整機售價上，導致今年第4季電視出貨量呈現旺季不旺；預估第4季電視出貨量達5,913萬台，季增12.6%、年減10.3%，連帶拉低下半年電視出貨量，將創歷年新低。

TrendForce分析，今年上半年電視出貨受惠於美國救濟金帶動北美出貨持續暢旺，品牌端持續進行面板庫存回補，推升面板價格不斷攀高。此外，原物料和運費的高漲，導致售價墊高，終端需求也遭壓抑，致全年電視出貨衰退。

今年電視品牌生產端面臨的挑戰中，除了上半年的面板價格上揚外，塞港延誤上架時間進而衍生運費大漲，加上長短料，都增添品牌的出貨風險。電視品牌廠為了獲利最大化，將生產重心放在高毛利的OLED TV上。

TrendForce表示，今年OLED TV除了LGD廣州擴產供應提升，上半年在LCD面板價格高漲之際，縮小了LCD和OLED面板的價差，品牌將銷售重心轉向OLED TV，推升今年出貨量達680萬台，年增72.8%。其中OLED TV出貨量最亮眼的為小米和Sharp，分別出現9倍和1.4倍的年增幅。

市占部分，LGE仍以超過六成市占率，出貨年增91%，穩坐OLED TV龍頭；SONY今年在LGD OLED面板全力支援下，出貨年增53%，以兩成市占率位居第二；Panasonic則以7%的市占率穩佔第三名。