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臺慶科攻元宇宙報捷 打進VR／AR等裝置供應鏈

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

電感廠臺慶科（3357）強攻元宇宙商機，近期通過國際品牌廠商認證，隨客戶端切入VRAR等裝置供應鏈，法人指出，由於製程難度較高，單價相比一般的電感高出逾20倍，再加上同步打入低軌道衛星，一體成型電感也獲得DDR5記憶體模組獲認證，多重動能推升明年營運將有雙位數成長，續創新高。

供應鏈透露，臺慶科電感產品因手工轉自動化、小型化的優勢，已通過國際品牌廠商認證，隨客戶切入VR頭戴裝置、AR眼鏡以及搖桿等供應鏈；法人則分析，該製程相對困難，所以電感單價和其他應用的電感相比，有超過逾20倍的幅度。

臺慶科證實，公司在去年就配合客戶開發相關產品，不斷測試後，近期通過驗證，隨客戶的時間表開始量產；臺慶科進一步說，除了頭戴裝置和眼鏡外，搖桿的部分搭載短距離的低頻天線，而這個天線就是一個電感，不僅製程困難，繞的圈數也非常高，目前看客戶端的forecast很不錯。

除了元宇宙應用報捷外，公司開發的高效率低阻抗、一體成型式功率電感產品，不僅用於各類車用電子，也打進PC的下一世代記憶體模組DDR5；由於DDR5記憶體上多了一顆PMIC，周圍配有電容、電感等被動元件，因此產生新的電感需求，目前公司已進入美系大廠供應商列表。

整體來看，法人看好臺慶科在車用、網通產品需求持續強勁，另有新產品起量，預估2022年營運表現和獲利將有雙位數的成長，力拚續創新高。

臺慶科今年營運表現亮眼，累計前三季獲利達9.25億元、年增65.19%，每股純益9.47元，賺贏歷年全年表現。

記憶體模組 元宇宙 VR AR

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