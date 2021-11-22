DRAM爲元宇宙發展不可或缺 存儲業將有望受益

集微網消息，近期，元宇宙概念大火。在此趨勢下帶動下，DRAM有望迎來新的發展機遇。



外資認爲DRAM 將是元宇宙發展不可或缺的一環，因此，包括南亞科、華邦電在內的台灣存儲廠商明年在存儲器市況好轉下，獲利動能蓄勢向上，而元宇宙商機也將成爲除 5G 應用發展外，另一項推動長線需求成長的動能。

外資預期，超大規規模雲端廠商資本支出將在年底前回溫，明年上半年存儲器跌價情況可望趨緩，價格將觸底，存儲器市況正逐漸回溫。

另一方面，外資也認爲，近期備受關注的元宇宙題材，需要一定的高速運算能力，在升級與發展過程中，DRAM 是不可或缺的一環，這也是市場忽略的一部分。

此前，市調機搆集邦科技表示，為建設比起網絡世界更爲複雜的元宇宙，將會需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網絡環境、以及用戶端的具備更佳顯示效果的擴增及虛擬實境（AR／VR）裝置，此將進一步帶動存儲器及先進晶圓製程需求，以及5G網絡通訊與顯示技術的發展。

就存儲器市場而言，元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援，預期將賦予資料中心更多活化因子，帶動微型服務器與邊緣運算成長，並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長，以及對於儲存硬體效能的同步提升，使得固態硬碟（SSD）與傳統硬碟（HDD）相較的高速寫入特性將爲必要選擇方案。