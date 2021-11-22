億光搶元宇宙商機 董座葉寅夫：早已是供應鏈一員

近期市場相當受到關注的元宇宙商機，億光電子董事長葉寅夫今（22）日表示，VR/AR應用億光早已進入供應鏈中，目前手上仍有很多新的案子在合作開發中，預計明年在元宇宙商機下，該公司在紅光LED及感測相關產品出貨會有明顯成長。

對於市場關注的元宇宙商機，葉寅夫認為，主要是近年來5G應用快速增加，再加上5G的傳輸速度和容量大幅提升，因此以穿戴式裝置為主，將會持續帶動很多VR/AR應用及需求，葉寅夫也提到，其實早在宏達電多年前率先發展VR/AR時，億光電子就已是其中的供應商，未來商機一定持續看好。

葉寅夫也進一步表示，在元宇宙方面，目前主要的出貨產品是特殊波長的紅光LED與感測器，由於紅外線有不同波長，要能與感測器相連結，現在還不方便對外透露其餘客戶資訊，但相關商機在明年及未來的成長確實相當看好。

對於明年的產業觀察，葉寅夫則明確表示，整體市場會比今年更為成長，而億光的全年營運表現也會優於今年，其中，在汽車產業部分，市場出貨及需求都持續看成長，不過，成長幅度還是要看車用晶片的供給情況。

另外，在Mini LED的部分，葉寅夫則是說，在各種顯示器的使用，明年Mini LED全球的出貨規劃將會明顯比今年更好，尤其，億光目前Mini LED在車用市場的出貨，已包括所有車用燈具，包括頭燈、室外燈、氣氛燈或儀錶板等，未來都會有很好的發展。