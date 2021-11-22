億光攻元宇宙 董座葉寅夫：明年放量出貨

LED大廠億光（2393）正積極搶攻元宇宙商機，董事長葉寅夫今（22）日指出，從宏達電多年前開始做虛擬實境（VR）產品，公司就一直是主要供應鏈，而元宇宙商機開始熱燒後，公司的VR/AR客戶也一直增加，預料明年將放量出貨，看好產業前景持續發光。

葉寅夫昨日出席台北教育大學出席「若竹菁英學苑」創設典禮，會受接受媒體採訪時指出，近年來因為技術、網路都日益成熟，元宇宙商機才開始成形，而億光早已攜手客戶布局多年，不會錯過這波商機。

葉寅夫進一步指出，目前公司在元宇宙市場主要出貨LED與感測器，不光是宏達電，還有許多新客戶增加，但現在尚不便對外透露客戶資訊，預料明年此一業務就會開枝散葉。

此外，葉寅夫認為，公司在光耦合器的業務已不斷擴大，未來擴產完成後，有信心成為全世界最大的供應商，未來無論是技術或者價格，公司都有信心具備足夠的市場競爭力。

展望明年LED產業前景，葉寅夫信心滿滿指出，明年LED市場肯定會持續成長，主要動能來自車用市場、Mini LED以及元宇宙；其中，車用市場因電動車快速興起，對LED需求大幅增加，而Mini LED則開始從平板向外滲透至電視、智慧手機，估計用量也會比今年大幅增加。

據悉，由於光耦合器產品需求強勁，億光下半年已漲價約一成，明年光耦合器在車用、工控等需求持續成長，億光正規劃再擴產五成，藉此滿足客戶需求，全面搶攻商機，預估明年營運有望更勝今年。

億光今年前三季營收192.66億元，年增20%，上半年每股純益2.4元，較去年同期每股純益1.02元倍增，業績表現亮眼。

億光今年以來積極布局不可見光產品，相關產能已擴產三倍，今年底新增產能將全數開出，產品涵蓋光耦合器、紅外線發光二極體、光電晶體等，目前不可見光產品營收比重已高達35%。