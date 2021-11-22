中國工程師學會110周年 響應政府六大戰略加速台灣轉型

中國工程師學會於今(22)日慶祝成立110年，本次年會以「數位轉型、工程先行」為主題，期許工程界以前瞻性的思維，共同為未來的經濟建設及科技發展注入能量，並響應政府六大核心戰略，加速台灣的轉型與升級，邁向「創新、包容、永續」的智慧國家。

中國工程師學會創會為民國元年，現已成立110年，原預計於今年6月擴大慶祝，因疫情延後至於11月22日舉行，規模也略為縮減。原預訂與年會同時舉辦的研討會，因疫情影響改為影片分享。

此外，中國工程師學會並出版110年紀念專刊，就各工程領域提出下一世代的願景工程，以加速落實數位國家、智慧島嶼的政策目標。今年因總統行程緊湊無法出席，故委請新境界文教基金會洪耀福副董事長代為出席與會，並祝賀中國工程師學會會運昌隆。

中國工程師學會理事長施義芳表示，台灣發展工程4.0最大的挑戰在於，傳統的工程業要跨界整合高科技產業，要讓跨領域的專家互相溝通整合，需要產業界和學研界攜手合作，中國工程師學會樂意擔負起這樣的溝通橋樑，讓國家從工程開始數位轉型，讓國家與學會一同邁向下一個百年，共創台灣榮景。

本次年會亦頒發榮獲今年中國工程師學會得獎獎項，榮獲今年度會士人得獎人分別為台灣科技大學前校長廖慶榮、前高公局副局長張武訓、中興工程董事長陳伸賢、成大機械教授蔡明祺。

傑出工程教授名單為：台大生物機電學系特聘教授江昭皚、清大化工系講座教授呂世源、陽明交通大學光電研究所講座教授郭浩中、陽明交通大學資訊學院院長陳志成、台科大營建系教授黃震興、東海大學資工系終身特聘教授楊朝棟、屏科大生物資源研究所特聘教授蔡文田、台大機械系特聘教授蔡孟勳、屏科大土木系教授謝啟萬。

傑出工程師獎項得獎人為水利署署長賴建信、新北捷運局局長李政安、台灣世曦代理副總經理林建華、築遠工程總經理張盈智、工研院電光所副所長駱韋仲、中鼎工程總工程師莊文鎮、台灣高鐵協理黃基福、中鋼碳素處長董建光、台積電副處長熊衛澤、中鋼正研究員楊詠宜。

優秀青年工程師部分有中華電信研究院研究員王則涵、中鼎工程資深工程師王範、工研院資深研究員周揚震、工研院專案經理林義暐、新北捷運局科長涂貫迪、工研院專案副理張志嘉、台積電研發經理楊世海、中興顧問工程師廖俊逸、中鋼研究員鍾偉志。

其中，賴建信獲獎原因，除了長期為國家水利工程貢獻之外，今年更帶領台灣走過百年大旱，深受肯定。而優秀青年工程師中台積電研發經理楊世海更是第一位以外國人身分榮獲中國工程師優秀青年工程師獎項的得獎人。