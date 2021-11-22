聯發科攜手台積電 全球首顆7奈米8K數位電視系統單晶片

國內 IC設計龍頭聯發科（2454）及晶圓代工龍頭台積電，今(22)日共同宣布推出採用 7 奈米技術生產的全球首顆8K數位電視旗艦系統單晶片 MediaTek Pentonic 2000。採用聯發科此晶片單晶片的新款8K電視，預定明年在全球上市。

聯發科及台積電都強調，採用台積電7奈米（ N7 ）先進製程技術生產的 MediaTek Pentonic 2000 晶片，提供超高效能表現與卓越功耗效率，並具備多項強大功能，包括高速人工智慧引擎、動態畫質補償及消除(Motion Estimation and Motion Compensation，MEMC)、多功能視訊編碼(Versatile Video Coding，VVC)解碼、以及子母畫面技術。

聯發科表示，新推出的 Pentonic 2000 為 H.266 多功能視訊編碼支援的首顆商用 8K 電視晶片，同時也是整合 MEMC 引擎來支援 8K 120Hz 顯示的首顆全方位晶片，可提供現今影音串流時代不可或缺的關鍵功能。

Pentonic 2000 結合聯發科的高效能顯示器技術及人工智慧處理器，驅動其 8K AI 超高分辨率處理技術與支援多個子母畫面與多重畫面的智慧視覺技術。除了搭載電視產業中速度最快的中央處理器及繪圖處理器外，超寬記憶體匯流排及超快速 UFS 3.1 儲存進一步強化了 Pentonic 2000 的功能，同時也支援聯發科技最快速的 Wi-Fi 6E 或 5G 數據機無線連網。

台積電表示，相較應用於消費性電子產品的16奈米技術，N7 技術速度提升 30%，功耗降低 55%，邏輯密度增加超過 3 倍。

台積電強調，N7 製程能讓消費性電子裝置裡強大的邊緣人工智慧處理多項任務，例如智慧升級高解析度或 4K 解析度的内容提升至 8K，及快速理解使用者語音指令。

除運算效能升級，台積電N7製程的節能特性更進一步為消費性電子產品設計提供散熱優勢。做為首家將7 奈米技術導入商用量產的半導體廠商，台積電在良率與品質提升上擁有最長久的優良紀錄，同時也具有最大規模的設計生態系統支援。台積電更因7奈米製程技術的領先地位，榮獲2021年 IEEE 企業創新獎肯定。

聯發科技副總經理暨智慧家居事業群總經理張豫臺表示，聯發科在智慧電視晶片領 域長期居於執牛耳地位，提供無與倫比的家庭娛樂體驗，成為電視廠商可靠的合作夥伴。 旗艦商品 Pentonic 2000 的推出將推動智慧電視的革新，我們很高興在與台積公司長久合作的歷史之中締造此最新的里程碑，未來也期待有更多的技術突破。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，藉由採用台積電N7 製程技術，聯發科將相同於超級電腦應用能力的技術帶入客廳，提供消費者下一世代多媒體的體驗。 很榮幸再次與聯發科攜手合作，在數位電視領域中提供領先的產品。