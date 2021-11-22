GSA公布年度線上頒獎典禮盛宴提名名單

全球半導體聯盟（GSA）宣布2021年度「GSA線上頒獎典禮盛宴」所有獎項的提名名單，預計將於12月 9 日(美國加州時間)年度線上頒獎典禮公布得獎者，並頒發獎項。

每年GSA頒獎典禮表彰透過遠見、創新、執行力和未來機會等表現傑出的個人和公司企業。被提名者也因其在卓越領導力到財務成就、以及產業總體尊敬度等多元面向成就而獲得肯定。今年度亞太區企業表現優異，數家公司獲得提名，包括義隆電子、敦泰電子、和盛群半導體均被提名「最佳財務管理半導體公司獎（年營業額在10億美元以下）」；另「亞太區傑出半導體企業獎」則由聯發科技、聯詠科技、海力士科技和紫光展銳獲得提名，將共同角逐獎項。

此外，GSA頒獎典禮盛典上將頒發2021年度「張忠謀博士模範領袖獎」予Cornami, Inc.公司的執行長Walden (Wally) C. Rhines。

「張忠謀博士模範領袖獎」於 1999 年成立，是由半導體和相關產業鏈中的名人錄組成的產業組織獲得的最高榮譽。這一榮譽旨在獎勵產業領導者，其藉由優秀的遠見和領導力為全球半導體業界做出特別傑出貢獻，引領產業變革、提振產業發展。

今年度 Rhines獲獎，是基於他龐大的技術貢獻、卓越的商業頭腦以及在技術產業和商業界對他的推崇。

2021年度GSA完整獎項類別及提名名單（按字母顺序排列）如下：

女性影響力新起之秀獎 高通 (Qualcomm Technologies, Inc.) 工程副總經理Rashmi Char 邁威爾科技 (Marvell) 硬體處理器業務部資深副總經理Dina McKinney ARM架構（可測試性設計）研究員兼資深總監Teresa McLaurin 超微半導體(AMD) 矽晶圓設計工程全球副總經理Mydung Pham

新創公司矚目獎 Astera Labs Ayar Labs Menlo Micro

最受尊敬私營半導體公司獎 Ampere Computing SambaNova Systems SiFive

最受尊敬新興上市半導體公司獎（年營業額在1億到5億美元間） 安霸 (Ambarella) 萊迪思半導體 (Lattice Semiconductor) Vicor

最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額在5億到10億美元間） 諾迪克半導體 (Nordic Semiconductor) Silicon Labs Wolfspeed, Inc.

最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額在10億到50億美元間） 邁威爾科技 (Marvell) 科沃 (Qorvo) 思佳訊半導體 (Skyworks Solutions, Inc.) 賽靈思 (Xilinx, Inc.)

最受尊敬上市半導體公司獎（年營業額收超過50億美元） 超微半導體 (AMD) 亞德諾半導體 (Analog Devices) 輝達 (NVIDIA)

最佳財務管理半導體公司獎（年營業額在10億美元以下） 義隆電子 (ELAN Microelectronics Corp.) 敦泰電子 (FocalTech Systems Co., Ltd.) 盛群半導體 (Holtek Semiconductor Inc.)

最佳財務管理半導體公司獎（年營業額超過10億美元） 超微半導體 (AMD) 博通 (Broadcom Inc.) 高通 (Qualcomm Inc.)

分析師最喜愛半導體公司獎 （由Needham公司董事總經理Rajvindra Gill先生選出） 輝達 (NVIDIA) 恩智浦半導體 (NXP Semiconductors) Synaptics

分析師最喜愛半導體公司獎 (由Jefferies公司董事總經理Mark Lipacis選出) 朗格 (Allegro MicroSystems) 邁威爾科技 (Marvell) 安森美 (onsemi)

亞太區傑出半導體企業獎 聯發科技 (MediaTek Inc.) 聯詠科技 (Novatek Microelectronics Corp.) 海力士科技 (SK hynix Inc.) 紫光展銳 (UNISOC Technologies Co., Ltd.)