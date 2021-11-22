氣溫溜滑梯直降！遠傳friDay購物保暖機能衣下殺2.4折

根據中央氣象局預報本週起氣溫溜滑梯驟降，北部更是陰雨綿綿，防寒、防雨機能衣買氣也轉旺，遠傳（4904）friDay購物即起也推出冬季機能服超級品牌日促銷，當紅的衝鋒衣、羽絨外套全面下殺5折起，包含美國The North Face透氣鵝絨外套下殺免萬元，領券還能再折5百元，KISSDIAMOND全方位三穿抗寒鎖溫極鋒衣下殺5折，羽絨背心更下殺2.4折起，另冬令養生保健品也下殺3折起，現全站下單滿額還招待喝全家熱美式咖啡。

氣溫越低暖身商機越熱 機能服飾買氣較去年飆翻倍

今年秋冬提前轉冷，更傳將有反聖嬰現象，讓今年冬天恐較比往年更冷，遠傳friDay購物觀察已提前帶動機能服飾買氣轉熱，以剛結束的雙11檔期為例，包含機能服飾在內專櫃、流行服飾買氣較去年同期呈現翻倍熱況。

遠傳friDay購物表示，根據過往經驗，防寒機能衣買氣幾乎和氣溫呈現反比，只要氣象預報氣溫下降至20度以下，保暖商品買氣就會隨即飆高，且越冷買氣會越熱。

知名戶外品牌機能服全面促銷 防雨、擋風衝鋒衣當紅

遠傳friDay購物即起至28日也推出冬季機能服超級品牌日促銷，多款知名戶外品牌包含加拿大 ARCTERYX 始祖鳥、瑞士 MAMMUT 長毛象等分別下殺9折、7折起，像是美國The North FaceICON經典配色透氣鵝絨外套(700FP)羽絨衣，原價13,380元，限時限量下殺僅9,999元，下殺7.5折，領券還能再折500元。

輕薄卻同樣有抗寒效果的衝鋒衣近年竄起，除方便從事戶外活動，更適合外送、機車通勤族，遠傳friDay購物也推出超低促銷，KISSDIAMOND全方位三穿抗寒鎖溫極鋒衣原價2,580元，現特價1,299元，下殺5折；JOJOGO二代升級風衣式飛行衝鋒衣，原價1,680元，現更特價僅999元，千元有找。

保暖背心下殺2.4折 保暖衣兩件1,111元

輕便又保暖的背心下殺幅度也大，遠傳friDay購物推出聖手牌素面輕量保暖背心，原價1,980元，特價872元；遊遍天下中性防風防撥水羽絨立領背心，原價4,580元，特價1,111元，下殺2.4折。

保暖衣也是熱門單品，做為內搭衣搭配就能暖呼呼，像是原價3,160元的WildLand保暖刷毛上衣兩件組，現特價的只要1,111元。

冬令養身趁機補 保健品3折起

冬季也是養身進補好時機，除了食補外，養身保健品也是很好選擇，遠傳friDay購物也同時推出冬令養身限時促銷，包含正官庄高麗蔘精30包裝，原價3,000元，現促銷價1,211元，領券還能再折價；李時珍養氣人蔘精華飲4盒裝，原價3,956元，現特價僅1,499元。

另像是金牌大師滴雞精，原價7,040元，現特價5,611元；諾亞牧場神牧牛鮮滴牛精10入組，原價3,000元，特價1,499元。