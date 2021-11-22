業界第一！美光、聯發科完成LPDDR5X驗證

美光科技宣布，聯發科（2454）已率先驗證美光 LPDDR5X DRAM，並將用於其為智慧型手機打造的全新天璣 9000 5G 旗艦晶片組。美光為業界首家將這款最快、最先進的行動記憶體送樣並交付驗證的半導體公司，並已出貨首批以其業界領先的 1α 製程為基礎設計的 LPDDR5X 樣品。

美光 LPDDR5X 專為高階和旗艦級智慧型手機設計，將引領智慧型手機生態系統掀起由人工智慧 (AI) 和 5G 創新推動的資料密集型應用程式的全新浪潮。

繼獨步業界推出 LPDDR5、基於 1α 的 LPDDR4X、基於 176 層 NAND 的 UFS 3.1 與 uMCP5 解決方案後，美光再率先將基於 1α 的 LPDDR5X 交付驗證並推動上市，鞏固在行動生態系統的產品創新和領導地位。JEDEC 於 7 月宣布 LPDDR5X 擴展規範後，美光隨即達成此項里程碑，在節省功耗的同時，為增強型 5G 通訊和效能提供更高的記憶體頻寬和速度。

美光已驗證能支援 7.5Gb/s 數據傳輸速率的樣品，可支援高達 8.533Gb/s 數據傳輸速率的樣品也將於隨後推出。LPDDR5X 的傳輸速率峰值為 8.533 Gb/s，較上一代 LPDDR5 提升[1]高達 33%。

美光資深副總裁暨行動事業單位總經理 Raj Talluri 表示，「創新且先進的智慧型手機體驗需要仰賴記憶體技術，以滿足行動市場的龐大頻寬需求。與聯發科攜手驗證全球最先進的行動記憶體，助生態系統得以為手機研發出由 5G 和 AI 所強化的新一波豐富功能」。

聯發科副總暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示「為因應 5G 時代複雜且需要大量數據的應用程式，我們的行動裝置客戶對頻寬的需求日漸提升。美光 LPDDR5X 的超高速特性，正好可以解決旗艦級裝置的這項挑戰。天璣 9000 將率先支援 LPDDR5X 的這項關鍵進展，提供電信業者和設備製造商所需的效能，為旗艦級裝置打造極致的 5G 體驗」。

美光正與世界頂尖的智慧型手機製造商和晶片組供應商合作，過 LPDDR5X 實現生態系統創新。聯發科的天璣 9000 行動系統單晶片將成為首款支援美光 LPDDR5X 記憶體的產品，為高階和旗艦級智慧型手機提供領先業界的 60 GB/s 峰值頻寬，全新晶片組為聯發科天璣系列 5G 單晶片產品組合新成員，能結合最新的連網能力、多媒體、人工智慧和成像創新，為全球消費者開創 5G 的可能性。美光向合作夥伴出貨 LPDDR5X 及聯發科的驗證，為市場廣泛採用 LPDDR5X 打下堅實的基礎。