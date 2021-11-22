鋒魁科技24日興櫃掛牌 受惠半導體商機擬2.5倍擴產

由富邦證券輔導的鋒魁科技（7530）將於明(24)日登錄興櫃。鋒魁科技指出，持續受惠於半導體大廠擴產商機，目標因應半導體等市場需求倍數擴充產能，今年小批量新機50台產能，目標新機產能提升至400台，後續並評估明年底第4季陸續再逐步擴充至千台規模，擴產幅度約2.5倍。法人則預估，鋒魁科技若產能擴充到位有望帶動業績同步倍增。

鋒魁科技董事長張錦發表示，市場規模上千億元，公司擁有豐富真空泵浦維修技術經驗二十年，一年協助客戶維修超過2000台，過去營收來自維修服務，不過公司希望打破過去三大廠主導的市場，目前不少真空泵浦設備交期都拉長至一年，公司看到市場缺口，今年推出自有真空泵浦設備，目前受惠半導體市場急單需求第4季單季有望賺贏前三季，並正評估台中、台南的擴充。

張錦發也指出，由於公司積極開發設備切入半導體市場，也希望獲得更多資本市場支持進而投入開發與擴充產能，特別是半導體製程越先進所需的真空泵浦設備將更多，明年的四大成長動能包含來自新機、維修服務、新機銷售後的維修以及新設自動化部門挹注。

鋒魁科技設立於2007年8月，該公司主要從事半導體及光電產業等級真空泵浦維修技術服務、新機生產銷售及工廠智慧自動化系統建置業務，國內外客戶包含台積電（2330）、聯電（2303）、群創（3481）、美光、友達（2409）、華星光電、WaferTech及英特爾等。

鋒魁科技統計，今年前十月來自前五大客戶營收占比約68%，五大客戶的四家都是半導體業。

鋒魁科技指出，該公司維修服務及泵浦新機均屬於半導體及光電產業製程必要設備。以半導體業為例，因製程要求環境潔淨度嚴苛，須利用高速率真空泵浦抽氣產生負壓的潔淨環境，才可完成化學氣相沉積製程；因薄膜沉積或乾蝕刻製程等，均需要在超高真空的環境下操作，且半導體製程技術不斷往更小線寬與更高密度的方向進步，因此半導體製程環境對真空度與潔淨度的要求也就愈來愈高。真空泵浦設備有效的抽氣對需要真空、負壓環境之半導體製程，產品良率有著巨大的影響，因此扮演極為重要之角色。

張錦發指出，該公司因長期深耕半導體及光電產業真空泵浦市場，深諳該市場及國際品牌真空泵浦維修技術及產品特性。並且掌握原物料之材料特性及關鍵設備技術參數。為因應產業發展，除持續優化維修服務技術，並持續開發各類半導體及光電產業等級真空泵浦精密零組件。另外，近年自行逐步成功研發自有品牌新機，與國際大廠技術性能並駕齊驅；未來將持續開拓智慧機電系統與自製品牌新機製造等新業務；因此在新業務的導入下，營收與獲利率可望有所提升。

鋒魁科技總經理林千惠提到，近年半導體大廠大舉擴充，後續市場需求明確，2022年會是景氣大好的一年。

鋒魁科技強調，主要競爭優勢在於擁有關鍵零組件自製能力，其次該公司已建置多處海外服務據點，強化國際市場布局，使得可以配合各客戶之需求，及時提供新機銷售及維修服務，第三該公司深諳半導體及光電面板等級真空泵浦設備之關鍵參數及材料特性，得以開發自有品牌之真空泵浦新機種。

鋒魁科技指出，半導體產業為全球經濟重心，不論是AI、5G、車用及物聯網或者是智慧應用之發展皆與其有密切之關聯性，隨著科技發展，各廠商無不追求更精密的製程技術以及更嚴謹的產品品質，除了高科技廠房、無塵室之外，也對半導體設備之有著更高的需求，相對的對真空環境之要求變得更加嚴格，產業趨勢為真空維修及更換新機市場帶來極大的商機。該公司憑藉著上述競爭優勢未來發展前景看好。