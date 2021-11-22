竹科產界是否支持大新竹？林智堅：都同意有急迫性

新竹市民進黨團今在議會聯合質詢，針對縣市合併升格質詢市長林智堅，包括竹科產業界是否支持大新竹？台積電往高雄設廠是否代表新竹產業危機？林智堅說，對產業發展而言，竹市目前腹地不足，這說明大新竹升格刻不容緩，他近日拜訪產業界，大家都同意大新竹升格有急迫性。

市議員鄭美娟指出，9月7日新竹縣長楊文科才說站在縣民立場要爭取更多資源，支持大新竹升格，後來卻大翻轉。大新竹成立與否，該是地方樁腳給壓力就能決定的嗎？合併升格其實對「鄉鎮市代表」最不利，因為名額少一半，礙於現實不得罪樁腳，是許多政治人物避免的事，但民進黨團無懼席次減少，也要為家鄉做對的事。

市議員陳建名指出，民進黨團支持合併升格，希望升格讓資源加倍挹注，民調支持度高，更加深黨團推動升格決心。但在野黨團口徑一致，都不敢表態反對，大家都說大新竹合併升格有因人設事疑慮，或用各種理由拖延，但說這些話的人多半都曾表態想選新竹市長，都在算自己的政治利益。

台積電決定去其他地方設廠對新竹是個警訊，對國家也是警訊，有天也可能移至國外，無論有無合併升格，未來的主政者都要面對這個問題。

市議員劉康彥說，大新竹不把握升級，只會流失最有競爭力的人才，如新竹縣竹北市、竹東鎮有75萬人口，佔大新竹7成，但頭前溪兩側卻是破碎的都市計畫，受限於縣市分治事權不統一，難以通盤檢討。還有產業、交通、喝好水等迫切議題需要統一行政單位解決。

對此，林智堅指出，台灣半導體產業揚名國際，台積電創辦人張忠謀就曾說「台灣最有競爭力在於人才」，人才聚就在新竹。他拜訪半導體產業，大家都認同大新竹合併升格，也認為有急迫性。

高雄市政府非常積極提供產業足夠用地與公共設施，但竹市腹地非常小已無足夠土地，竹科的發展非常需要政府更多資源，為了讓人才都留在新竹地區，呼籲民代、政治工作者不要再利用各種理由推委，站在國家發展、區域治裡、人民福祉立場，應不分黨派共同推動。

林智堅說，兩周前美國參議員訪台，唯一見面的地方首長就是新竹市長，不是因為他在台灣最有影響力，而是竹科在新竹，大家應放下藍綠，未來大新竹首長人選也不是誰說了算，更不是因人設事，而是由民眾決定。