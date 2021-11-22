兩家外資點名元宇宙受惠股 同步看好這三家台廠

元宇宙占據盤面熱點，多檔概念股在題材激勵下強漲，美系及亞系外資最新報告中，對元宇宙受惠股各有所愛，同步獲得兩家外資點名看好的台廠則有三家，分別是玉晶光（3406）、台積電（2330）、廣達（2382）；另外，分別獲點名的受惠股還有微星（2377）、華碩（2357）、緯穎（6669）、瑞昱（2379）等。

美系外資看好元宇宙升級題材的受惠廠包括玉晶光、台積電、微星、廣達、華碩、緯穎；亞系外資則是看好玉晶光、台積電、廣達、瑞昱等公司的技術領先及獲利能力，給予買進評等。

美系外資表示，未來將推出的VR、AR、混合實境(MR)技術將更輕巧，這種技術可能包含眼球追蹤感測器，可以幫助眼睛模擬，減少AR/VR系統因物理限制所造成的扭曲；美系外資認為，規格升級處理器(CPU)、電源管理(PMIC)將有助減少電池需求，伺服器端增強CPU/GPU則將有助計算；美系外資強調，元宇宙升級題材將有多家台廠受惠。

亞系外資表示，元宇宙的領域除將含括虛擬實境、擴增實境外，在基礎建設架構完成後，將推升終端需求，台廠供應鏈可望迎來超級題材週期；亞系外資認為，目前元宇宙起飛的時間點還有待觀察，但前期建置的基礎建設、硬體規格升級，將有利台灣硬體供應鏈，包括處理器、WiFi、伺服器、鏡片等零組件廠，可望首波受惠。

亞系外資推估，未來元宇宙約可貢獻台積電營收20~30%；另外，貢獻玉晶光約11~15%；代工廠部分約可貢獻廣達營收35%、緯穎100%、鴻海（2317）8~10%、和碩（4938）5~10%；IC設計的瑞昱、聯詠（3034）、鈺太（6679）、聯發科（2454）等約5%。

亞系外資強調，看好廠商技術領先，及切入市場的獲利能力，給予玉晶光、台積電、廣達、瑞昱等公司買進評等。