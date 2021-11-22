快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

兩家外資點名元宇宙受惠股 同步看好這三家台廠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

元宇宙占據盤面熱點，多檔概念股在題材激勵下強漲，美系及亞系外資最新報告中，對元宇宙受惠股各有所愛，同步獲得兩家外資點名看好的台廠則有三家，分別是玉晶光（3406）、台積電（2330）、廣達（2382）；另外，分別獲點名的受惠股還有微星（2377）、華碩（2357）、緯穎（6669）、瑞昱（2379）等。

美系外資看好元宇宙升級題材的受惠廠包括玉晶光、台積電、微星、廣達、華碩、緯穎；亞系外資則是看好玉晶光、台積電、廣達、瑞昱等公司的技術領先及獲利能力，給予買進評等。

美系外資表示，未來將推出的VR、AR、混合實境(MR)技術將更輕巧，這種技術可能包含眼球追蹤感測器，可以幫助眼睛模擬，減少AR/VR系統因物理限制所造成的扭曲；美系外資認為，規格升級處理器(CPU)、電源管理(PMIC)將有助減少電池需求，伺服器端增強CPU/GPU則將有助計算；美系外資強調，元宇宙升級題材將有多家台廠受惠。

亞系外資表示，元宇宙的領域除將含括虛擬實境、擴增實境外，在基礎建設架構完成後，將推升終端需求，台廠供應鏈可望迎來超級題材週期；亞系外資認為，目前元宇宙起飛的時間點還有待觀察，但前期建置的基礎建設、硬體規格升級，將有利台灣硬體供應鏈，包括處理器、WiFi、伺服器、鏡片等零組件廠，可望首波受惠。

亞系外資推估，未來元宇宙約可貢獻台積電營收20~30%；另外，貢獻玉晶光約11~15%；代工廠部分約可貢獻廣達營收35%、緯穎100%、鴻海（2317）8~10%、和碩（4938）5~10%；IC設計的瑞昱、聯詠（3034）、鈺太（6679）、聯發科（2454）等約5%。

亞系外資強調，看好廠商技術領先，及切入市場的獲利能力，給予玉晶光、台積電、廣達、瑞昱等公司買進評等。

台積電 元宇宙

延伸閱讀

面板雙虎 攻元宇宙商機

點子農場／認識元宇宙的三本敲門書

NB代工 明年接單看旺

廣達 伺服器拚增兩位數

相關新聞

三星3奈米目標2022年上半量產 首發客戶傳兩大廠採用

三星晶圓代工部門計畫2022年上半年量產第一代3奈米製程，據南韓業界人士消息，首發客戶有望包涵高通以及AMD兩大廠，同時...

小資族前進元宇宙 法人：先掌握兩檔ETF

繼輝達、臉書、谷歌之後，又一家晶片大廠高通因看好自家在自駕車和其他聯網裝置的晶片銷售成長，搭上元宇宙題材，股價刷新歷史新...

訊芯-KY布局越南北江廠 明年資本支出上看18億元

鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY積極布局越南北江廠區，預估資本支出規模約新台幣8億元至10億元，預估明年整體資本支...

十銓Q4營運有望擺脫低潮 品牌出貨明年成長可期

記憶體模組廠十銓科技（4967）今年第3季雖然由盈轉虧，不過，該公司表示，主要由於第3季趁市場趨緩，擴大品牌出貨藉機搶市...

台灣大myVideo線上直播金馬獎 為官方唯一指定OTT平台

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日隆重登場，台灣大哥大（3045）myVideo連續兩年成為官方唯一指定線上直播平台...

樺漢明年展望佳 法人估營收雙位數成長

針對工業電腦樺漢（6414）未來展望，法人表示，樺漢擁有五大成長來源，包含智能零售、智能金融、智能博彩、DMS與工業元宇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。