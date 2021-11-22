十銓Q4營運有望擺脫低潮 品牌出貨明年成長可期

記憶體模組廠十銓科技（4967）今年第3季雖然由盈轉虧，不過，該公司表示，主要由於第3季趁市場趨緩，擴大品牌出貨藉機搶市佔有關，以目前來看，公司預期第4季營運將擺脫第3季低潮，同時也看好明年品牌出貨可望較今年成長。

十銓科技表示，今年下半年以來記憶體市場供需開始鬆動，伺服器需求獨領風騷續強，但Mobile及PC並未如原廠及市場預期，導致OEM價格在需求持平的情況下部份受到衝擊是第3季由盈轉虧的主要原因。

對於第4季市況，十銓也指出，目前看來市況已經回穩，包括市場需求及價格都沒有明顯再下滑，同時，觀察上游三大記憶體原廠也有力挺價格的動作，該公司預期十銓第4季的營運表現也可望擺脫第3季的低潮。

此外，十銓科技也指出，今年下半年市況出現反轉之後，依照同業及過去該公司的做法，應是趁DRAM價格出現鬆動的初期開始拋售IC，以降低營運衝擊並保有上半年的營運成果，不過，該公司近二年來積極拓展品牌市場，因此，公司高層經過多次討論之後，決定在全球記憶體市況趨緩之際，趁勢搶客戶、拉高市佔率，因此，單是今年前三季的累計出貨已超越去年全年出貨量，十銓強調，第3季出貨維持高檔，雖然對營運造成衝擊，但長遠來看，對該公司品牌經營是一次壯大的機會。