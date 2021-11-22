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台灣大myVideo線上直播金馬獎 為官方唯一指定OTT平台

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日隆重登場，台灣大哥大（3045）myVideo連續兩年成為官方唯一指定線上直播平台，當晚5時30分起使用手機、平板、電腦、電視等裝置登入myVideo，就可免費收看金馬獎星光大道與頒獎典禮，透過高畫質現場直播，第一時間掌握頒獎典禮的最新進度。

此外，myVideo為了讓影迷體驗台灣電影的生命力與創造力，特別開闢《myVideo金馬線上影展》，蒐羅歷屆金馬入圍及得獎影片，滿足粉絲能隨時重溫經典片段。

為了回饋用戶，myVideo推出限時優惠，12月6日前申辦「myVideo金馬年卡」，原價3,000元的指定方案，驚喜價只要1,358元，等於每天花不到4元，就能飽覽歷年金馬佳作，以及萬部強檔電影、戲劇、動漫、幼兒影片等，首月再加碼贈送100元看片金，還有機會抽中Sony BRAVIA 50型4K智慧顯示器或「myVideo金馬VIP禮」等精美好禮。

除了現場直播金馬盛會，myVideo更推出「金馬二選一鐵粉大哉問」活動，邀請所有粉絲到台灣大臉書粉絲頁面，一起預測今年金馬獎影帝與影后獎落誰家，成功猜中的粉絲，就有機會抽中限量「myVideo金馬VIP禮」，可獲得myVideo金馬聯名金屬書籤及60天豪華月租序號。

金馬獎 台灣大哥大

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