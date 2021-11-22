台灣大myVideo線上直播金馬獎 為官方唯一指定OTT平台
第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日隆重登場，台灣大哥大（3045）myVideo連續兩年成為官方唯一指定線上直播平台，當晚5時30分起使用手機、平板、電腦、電視等裝置登入myVideo，就可免費收看金馬獎星光大道與頒獎典禮，透過高畫質現場直播，第一時間掌握頒獎典禮的最新進度。
此外，myVideo為了讓影迷體驗台灣電影的生命力與創造力，特別開闢《myVideo金馬線上影展》，蒐羅歷屆金馬入圍及得獎影片，滿足粉絲能隨時重溫經典片段。
為了回饋用戶，myVideo推出限時優惠，12月6日前申辦「myVideo金馬年卡」，原價3,000元的指定方案，驚喜價只要1,358元，等於每天花不到4元，就能飽覽歷年金馬佳作，以及萬部強檔電影、戲劇、動漫、幼兒影片等，首月再加碼贈送100元看片金，還有機會抽中Sony BRAVIA 50型4K智慧顯示器或「myVideo金馬VIP禮」等精美好禮。
除了現場直播金馬盛會，myVideo更推出「金馬二選一鐵粉大哉問」活動，邀請所有粉絲到台灣大臉書粉絲頁面，一起預測今年金馬獎影帝與影后獎落誰家，成功猜中的粉絲，就有機會抽中限量「myVideo金馬VIP禮」，可獲得myVideo金馬聯名金屬書籤及60天豪華月租序號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言