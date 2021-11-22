三星3奈米目標2022年上半量產 首發客戶傳兩大廠採用

三星晶圓代工部門計畫2022年上半年量產第一代3奈米製程，據南韓業界人士消息，首發客戶有望包涵高通以及AMD兩大廠，同時自家三星電子Exynos下半年將亮相的晶片也將採用該製程。

依據三星晶圓代工計畫，持續積極爭取更多客戶採用先進製程，包含手機AP與高速運算。

業界傳出，三星電子本身和高通關係緊密，高通近期新任出身南韓的O.H. Kwon擔任資深副總裁也反應此一趨勢，依據雙方合作計畫之一三星電子下世代手機部分採用高通Snap Dragon AP系列並委由三星晶圓代工操刀，3奈米製程晶片最快應用於2023年上市的三星電子的Galaxy S系列手機。

另一個領域則將是高速運算，依據業界傳出，三星也正積極爭取AMD採用其先進製程。AMD先前在發表會上也曾提及和三星的合作。

由於市場需求提升，三星也正積極海內外擴產，日前三星電子代工事業部專務韓升勳在三星Invester論壇提到，若加上將在美國擴產的新工廠，三星電子的代工廠產能將比2017年增加3.2倍。