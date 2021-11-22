樺漢明年展望佳 法人估營收雙位數成長

針對工業電腦樺漢（6414）未來展望，法人表示，樺漢擁有五大成長來源，包含智能零售、智能金融、智能博彩、DMS與工業元宇宙，預估明年營收仍將持續雙位數成長，恢復過去成長軌道。

法人指出，樺漢擁有五大成長來源，第一，新冠疫情發生，零售店從事數位轉型，自助結帳機掀起新商機。第二，智能金融方面，銀行因應疫情往數位轉型發展，像是無人分行、資安、雲端整合等。第三，智能博彩，在全球景氣復甦下，博弈需求明顯增加，歐美市場快速成長。

此外，第四，受惠於歐洲復甦具龐大商機，許多工業電腦大廠願意委外交樺漢代工，包括拉霸機、博彩機、ATM等，挹注其DMS業務。第五，工業元宇宙與IoT發展商機。樺漢與Google合作推出 AR/VR 眼鏡，並佈建雲端平台，應用於公安、醫療、物流等領域。

法人指出，在工業電腦景氣明顯復甦，樺漢成長動能明確下，預估明年營收將持續雙位數成長，恢復過去成長軌道。毛利率方面，也預估將由今年22.4%提高至明年23%。

樺漢本月舉辦法說會，董事長朱復銓日前指出，隨著缺料逐季紓緩、訂單出貨狀況逐季向上，且新合作夥伴佈局元宇宙市場，預期第4季營運有機會持穩高檔，帶動全年營收成長17至19％，明年目標營收將突破千億元關卡。

樺漢今（22）日股價漲幅有2.35%，今日工業電腦族群股價表現搶眼，研華（2395）漲幅有1.3%外，振樺電（8114）盤中在買盤進駐下，也有5.3%的漲幅，事欣科（4916）早盤更是一度亮燈漲停，來到漲停價38.35元。