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鴻海參與UL ESG論壇分享綠色化學品及循環經濟零廢成果

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海科技集團環保長洪榮聰副總經理受邀參加UL舉辦之ESG論壇，以“鴻海/富士康科技集團永續策略與循環經濟零廢管理分享為題，報告集團在「負責任生產」的各種努力。鴻海/提供
鴻海科技集團環保長洪榮聰副總經理受邀參加UL舉辦之ESG論壇，以“鴻海/富士康科技集團永續策略與循環經濟零廢管理分享為題，報告集團在「負責任生產」的各種努力。鴻海/提供

為了持續推動鴻海（2317）科技集團在「永續經營=EPS+ESG」的理念，擴大產業上下游對綠色環保領域的投入，集團環保長洪榮聰副總經理日前受邀參加UL等公司聯合舉辦的ESG論壇，以「鴻海/富士康科技集團永續策略與循環經濟零廢管理分享」為題，與其他企業交流分享今年集團參加APEC亞太經合會委員會論壇時，所推行的循環經濟內容，更進一步介紹綠色供應鏈上游，集團落實綠色化學品的使用成果。

化學品的使用與管理，與環境保護及永續發展息息相關，一直是國際上各種可持續指標關注焦點之一。鴻海在企業發展過程中，經過不斷努力，在製程設計上實現了無鉛無鹵的工藝設計與生產。

近幾年來，更與國際客戶共同合作，進行組裝廠所使用工藝之化學品安全訊息揭露，並建立禁用物質清單，最後完成客戶產品綠色化學品的替換。今年開始將規範推展到機構件廠，並溯源到供應商配方，收集製程用清洗劑和脫脂劑的成分等資料，評估既有化學品的適用性，最後挑選出環保綠色化學品導入產線。

除了自身率先使用綠色化學品，鴻海還積極與外部產業協會合作，以自身的經驗來協助建立行業標準，如今年初以來積極參與國際電子工業聯接協會(IPC)制定電子行業使用之清洗劑IPC-1402規範，預計明年初發即可發佈。

綠色化學品標準的制定是建構可持續的電子製造業產業鏈，一項重要的里程碑，不但進一步保障了產業鏈上眾多工作者之安全健康，並同時降低生產環節及消費者使用過程對環境衝擊。

除了參與行業協會的標準制定，鴻海更注重在綠色化學品上的經驗傳承分享，今年開始協助國際專業組織ChemFORWARD，建置綠色清洗劑資訊揭露與共用平臺，如收集各種清洗劑相關安全健康資料，以促進產業鏈上下游企業能主動選擇環保安全之綠色化學品。

廢棄物零填埋項目，鴻海在中國大陸深圳龍華園區各法人已於今年1月上線廢棄物管理平臺，透過資料化管控，可即時追蹤廢棄物產生、流向及轉化率等情況，進一步結合工廠廢棄物減量化、資源化和無害化等多種解決方案做持續改善。龍華園區為鴻海科技集團第一個零廢示範廠區，今年六月甫獲政府表彰為深圳市「無廢城市細胞」綠色生態園區單位，預期將於明年第一季，成為全球首個UL黃金級認證之零廢綜合生態示範園區。

透過這些綠色生產、循環經濟及零廢生態園區的ESG建設路徑，鴻海科技集團即將要跨過成立以來第一個五十年，ESG將助力後疫情時代的新產業佈局，為集團的百年企業發展奠定基礎。

龍華園區為鴻海科技集團第一個零廢示範廠區，今年六月獲表彰為深圳市「無廢城市細胞」綠色生態園區單位，預期將於明年第一季，成為全球首個UL黃金級認證之零廢綜合生態示範園區。鴻海/提供
龍華園區為鴻海科技集團第一個零廢示範廠區，今年六月獲表彰為深圳市「無廢城市細胞」綠色生態園區單位，預期將於明年第一季，成為全球首個UL黃金級認證之零廢綜合生態示範園區。鴻海/提供

鴻海 生態園區 廢棄物

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