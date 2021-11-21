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業內消息稱前3大DRAM供應商總產能將在明年持平

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市場消息人士稱，由於專注於工藝技術轉型，而不是安裝新設備和設施以擴大產能，全球前3大DRAM供應商的總產能將在2022年持平或僅微幅增加。 歐新社
市場消息人士稱，由於專注於工藝技術轉型，而不是安裝新設備和設施以擴大產能，全球前3大DRAM供應商的總產能將在2022年持平或僅微幅增加。 歐新社

市場消息人士稱，由於專注於工藝技術轉型，而不是安裝新設備和設施以擴大產能，全球前3大DRAM供應商的總產能將在2022年持平或僅微幅增加。

據digitimes報導，消息人士指出，2022年DRAM領域的整體供應增長將主要由製造工藝升級驅動，但這將導致明年供應過剩，DRAM價格仍將面臨相應的下行壓力。

「下一代 DDR5 內存需求被視為2022年整體市場需求增長的關鍵敺動因素。DDR5芯片需求增加可能會令供應商出現轉機。」消息人士說道。

消息人士指出，由於DRAM出貨量和ASP的增長，三星電子、SK海力士和美光在2021年前三個季度都取得了令人矚目的成績。但某些晶片短缺對其交付產生了影響，以及客戶在年底清理現有庫存，這些供應商在今年第四季度開始遭遇DRAM價格疲軟。

由於消費級產品的購買情緒低迷，DRAM現貨價格一直在下跌，消息人士預計近期現貨價格下跌將使得DRAM的合約價格進一步下跌。

不過消息人士同時指出，盡管DRAM價格下降，但主要DRAM供應商應該能夠享受利潤增長，這得益於各自更先進的工藝技術產生的銷售額增長。

據悉，三星電子和SK海力士宣佈基於EUV工藝的DDR5 產品開始量產。美光也透露其1αDRAM的製造良率已達到成熟水平。

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