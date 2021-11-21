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台積市值居「亞洲之冠」遠甩三星？網友揭殘酷現實狠打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
全球半導體巨頭台積電。 新華社
全球半導體巨頭台積電。 新華社

台積電三星作為亞洲及全球半導體巨頭，兩者競爭力常遭外界拿來比較。一名網友在八卦板上發文表示，台積電作為世界第一的晶元廠，全世界電子業都在等台積生產晶片，今年市值更暴增，讓原PO不禁好奇「台積超越三星帝國了嗎？」意外掀起網友們議論。

部分網友不以為意指出，「台積已經是亞洲最大市值，超越騰訊、阿里，何況三星」、「從市值來看，台積電目前6000億美金，排名世界市值前十大，三星只有台積一半」、「半導體包含DRAM，三星在這塊是霸主，只比晶圓的話遠不及台積，最經典的就是iPhone」、「三星包山包海要怎麼比？只比單項的話三星一直看不到車尾燈」。

不過，也有網友們駁斥原PO看法，認為拿台積電和三星集團比較不公平，「晶圓只是三星的部分，你把三星看扁了」、「半導體產值研究報告，三星電子蟬聯世界冠軍，英特爾和台積電則分別排名第二和第三名」、「三星集團很強，記憶體更是血賺」、「三星是各科都強的資優生，台積只比人家強一科，而且也不是遠遠超過的地步，怎比？

網友們更分析，「因為三星還會生產記憶體、面板、影像感測器和半導體晶圓，總和加起來超過台積電。但單比半導體製造營收、獲利和市佔台積電還是最強」、「三星電子獲利是贏過台積電的，但三星把獲利拿去投入其他效益不高的產業而不是返還股東，這會讓評價變低，市值才輸給台積電」、「甚至可以說如果三星專注做半導體跟面板，市值反而會超過台積」。

根據今年五月韓媒報導，三星電子的銷售（19兆韓元）雖超過台積電（經換算約14.4兆韓元），但台積電的營業利益高達53.6億美元（經換算約6兆韓元），幾乎是三星電子3.37兆韓元的兩倍，其中台積電在全球晶圓代工市場的市占率是54%，也遠超越三星電子的17%；此外，陸媒在今年八月指出，全球晶片荒加上大陸對互連網巨頭日漸嚴格的監管，也讓台積電市值躍居亞洲之冠，一甩位居第四的三星。

然而韓媒分析，三星晶圓代工之所以落後台積電，其關鍵原因之一就是投資規模，相較台積電投資策略，包括今年斥資120億美元於美國亞利桑那州新建新晶圓廠，都比三星更具戰略性、更積極。不過《韓聯社》21日援引消息人士指出，三星電子副會長李在鎔日前與白宮高層會面就解決全球供應鏈問題的方案、美國政府為提供半導體業者設廠優惠的方案等事宜進行討論，傳將在今明兩天內公布新廠設置地點。

韓聯社21日報導稱三星電子副會長李在鎔今、明兩天內將宣布在美新廠設置地點。路透
韓聯社21日報導稱三星電子副會長李在鎔今、明兩天內將宣布在美新廠設置地點。路透

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