群聯電潘健成喊話 代表台灣扮演全球不可或缺的角色

群聯電子股份有限公司（8299）布局人力，政策要將產品線細分到不同領域，放在台灣不同城市，並啟動引進國外大學畢業生培訓，挹注研發資源，執行長潘健成認為群聯電有機會代表台灣在全球存儲工業，扮演重要且不可或缺的角色。

群聯電投資近14億元興建5期新研發大樓，今天舉辦落成典禮，另為8.3億元廠區附屬停車塔工程上梁，執行長潘健成致詞時大談人力布局，他說，群聯電訂單、計畫，2019年到現在沒有停止過，期間舉凡端午節、中秋節及國慶日等連續假期，工程師都沒有辦法休假，因為案子太多了，今年1到10月就增加500名工程師，也因為空間不敷使用，興建5期新大樓，及為了承諾員工都有停車位，啟動停車塔工程。

潘健成說，群聯電總部在苗栗縣竹南鎮，北區有300名工程師在新北市板橋區，有機會擴增到500名，並啟動台南市研發單位，座落在陽明交大校區，已經招募到50名幹部，只要辦公室好了，就會從竹南遷到台南，11月19日剛決定在高雄市多成立一個研發單位，台灣人力資源不足，不應該把人都集中在一個地區，造成物價、房價上漲的壓力，未來政策將產品線細分到不同領域，放在不同城市。

他並以自己是馬來西亞僑生為例，留在台灣工作奮鬥，感謝台北市長柯文哲多年來支持，潘健成表示，公司歷來有140名馬來西亞工作夥伴，還有印尼、巴拉圭等國家，群聯電已啟動計畫，引進國外大學畢業生培訓，挹注研發資源。

潘健成指出，群聯電成立第一天僅有5人，搬到竹南時300人，5期啟用多了2000名工程師，很快就會有3000人，此外，公司在苗栗14年，硬體投資70億元，研發經費400億元，每年80到100億元增加中，從無到有成為全球FALASH應用產業界最大供應商及合作夥伴，群聯電持續加碼投資，有機會成為扮演全球存儲工業重要且不可或缺的角色。