Google認購綠電場域 全台最大漁電共生電廠台南北門動工

雲豹能源、恩富資本太陽能股份有限公司位在「台南北門區老虎案三光太陽光電場」今天上午舉行開工動土祈福典禮」，台南巿副市長戴謙、經濟發展局長陳凱凌及里長等地方人士應邀見證，經發局表示，這是全國最大地面型漁電共生太陽光電場，設置容08MW，平均年發電量將1.8億度，可供應超過5萬戶家庭1年所需用電。

戴謙表示，「北門區老虎案三光太陽光電場」設置容量達123.08MW，成為台灣最大也最具指標性的地面型漁電共生太陽能案場，平均年發電量將1.8億度，可供應超過5萬戶家庭1年所需用電，預估年減碳量達9.5萬公噸，案場其中10MW的電力已由Google於2019年認購，是Google在亞洲購買第一度綠電的場域，也是台灣第一張「再生能源購電協議」。

經發局長陳凱凌表示，Google、Apple等國際企業承諾使用100%再生能源，要求供應商使用再生能源，帶動國際綠色供應鏈。受到國際綠色供應鏈鼓勵企業大量使用再生能源，國內企業對再生能源憑證需求日益漸增，台積電主要生產基地在台灣，對綠電需求殷切，台南市推展太陽光電除了屋頂型、地面型及水面型案場，還能結合農業設施使用，可說是一地多用最佳範例。

陳凱凌說，台南市戮力推動能源轉型，以十大推動項目及十大推動策略發展太陽光電，打造陽光電城2.0，積極推動綠能產業與農業設施結合，農業設施生產綠電之餘，亦具氣候變遷調適功能，期望能源轉型同時達成養殖產業升級，讓太陽光電發電效益成為養殖經營附加價值的一環，期許漁電共生模式普及推廣並兼顧生態、環境和產業間的多方平衡。