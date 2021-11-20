Google認購綠電場域 全台最大漁電共生電廠台南北門動工
雲豹能源、恩富資本太陽能股份有限公司位在「台南北門區老虎案三光太陽光電場」今天上午舉行開工動土祈福典禮」，台南巿副市長戴謙、經濟發展局長陳凱凌及里長等地方人士應邀見證，經發局表示，這是全國最大地面型漁電共生太陽光電場，設置容08MW，平均年發電量將1.8億度，可供應超過5萬戶家庭1年所需用電。
戴謙表示，「北門區老虎案三光太陽光電場」設置容量達123.08MW，成為台灣最大也最具指標性的地面型漁電共生太陽能案場，平均年發電量將1.8億度，可供應超過5萬戶家庭1年所需用電，預估年減碳量達9.5萬公噸，案場其中10MW的電力已由Google於2019年認購，是Google在亞洲購買第一度綠電的場域，也是台灣第一張「再生能源購電協議」。
經發局長陳凱凌表示，Google、Apple等國際企業承諾使用100%再生能源，要求供應商使用再生能源，帶動國際綠色供應鏈。受到國際綠色供應鏈鼓勵企業大量使用再生能源，國內企業對再生能源憑證需求日益漸增，台積電主要生產基地在台灣，對綠電需求殷切，台南市推展太陽光電除了屋頂型、地面型及水面型案場，還能結合農業設施使用，可說是一地多用最佳範例。
陳凱凌說，台南市戮力推動能源轉型，以十大推動項目及十大推動策略發展太陽光電，打造陽光電城2.0，積極推動綠能產業與農業設施結合，農業設施生產綠電之餘，亦具氣候變遷調適功能，期望能源轉型同時達成養殖產業升級，讓太陽光電發電效益成為養殖經營附加價值的一環，期許漁電共生模式普及推廣並兼顧生態、環境和產業間的多方平衡。
台南市太陽光電備案量已經提前在2020 年底突破 2GW 目標，2021 年又迎來全台最大的地面型漁電共生案場，此設置量123.08MW的案場，預計首年帶來至少1.8億度的發電量，台南又大步邁向 3GW 願景。南市府強調，太陽光電設置的受益人不僅是台南市人，在減碳、非核、潔淨家園的方面，全國民眾都是受益人，市府會持續透過把關、輔導、鼓勵各項措施，推促太陽光電穩健發展。
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