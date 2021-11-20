群電總經理曾國華 獲頒工業工程獎章「產業貢獻獎」

群光電能（6412）總經理曾國華今（20）日獲頒社團法人中國工業工程學會「工業工程獎章-產業貢獻類」獎項。曾國華憑藉其在工業工程技術的專業與積累，帶領公司團隊長期投入電源技術及製程優化，並積極推動企業社會責任，在環境永續、社會關懷與人才培育上均持續付出並有顯著貢獻，因此榮獲此專業獎項肯定。

中國工業工程學會乃工業工程界極負盛名的專業團體，工業工程獎章分「學術貢獻」、「產業貢獻」及「服務貢獻」三類，每類獲獎至多兩名，於每年年會時頒發。其中「產業貢獻類」獎項旨在表彰對產業應用具卓越貢獻者。

曾國華專精於工業工程與管理領域，在電源供應器產業有40多年的全方位經驗，深諳製造、產品設計、以及供應鏈管理等各部門之運作與管理，實務經驗深厚。2008年1月加入群電後，不斷致力於建構公司核心競爭力，尤其推動電源供應器關鍵零組件垂直整合以及磁性元件變壓器自動化無人工廠有成，為公司的品質與成本競爭力奠定基礎。

他加入群電後，短短一年內帶領公司轉虧為盈，帶領公司本業獲利過去13年成長近17倍，2015年帶領公司衝刺NB電源市占率至世界第一，2019年進一步領導群電成為全球前三大電源廠。

曾國華於1979年台北工專工業工程科畢業，2004年台北科技大學(北科大)工業工程與管理學研究所畢業。曾國華表示，得獎對他而言是極大肯定，也非常感謝母校的栽培。北科大具備非常專業的師資及豐沛的產業資源，他希望藉由推動與北科大的產學合作，惠及台灣更多優秀人才。

群電2014年與北科大共同成立「群光-北科研發中心」，進行雲端、5G 等長期研究，每年群電資助500萬元研究經費，提供優秀同學獎學金及實習機會，累計已挹注數千萬元資金。曾國華期望透過業界與學界的共同努力，促進學校教育與產業需求的人才能力接軌，提升台灣人才的國際競爭力。