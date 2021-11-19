外資說 蘋果將透過委外代工進軍Apple Car 鴻海將受惠

美系外資花旗證券發布報告表示，看好蘋果將衝刺電動車事業，並透過委外代工，最快在 2025 年推出自駕車，鴻海（2317）等 11 家亞洲廠商將成為 Apple Car 的龐大商機潛在受惠者。

花旗認為，蘋果發展電動車將有兩種情境：情境一，蘋果全力投入並委外代工生產電動車，至 2025 年，可望推升營收平均年增 10%-15%、EBITDA 成長 5%-11%；情境二，強化 Apple CarPlay 生態系統上的發展，貢獻營收增 2%、每股純益增 1%-2%。

外資分析，蘋果通過外包生產，將發揮較大的效益，雖然汽車與智慧手機製造不同，例如生產前置作業、交期較長等，蘋果真正進入市場預估要到 2023 年後，但蘋果擅長委外代工生產大量產品，可望快速達到年產 100 萬輛Apple Car 的目標。

配合大量生產，外資也點出供應鏈所需四大條件，包含生產基地可能優先選擇美國或墨西哥，而非中國大陸；得具備電池、面板與半導體供應鏈體系；擁有電動車平台，且具量產經濟規模；蘋果能保有 IP 設計與自主能力。

若以上述條件篩選，美系外資認為，亞洲供應鏈有約 11 家企業符合條件，除了鴻海外，還有南韓的現代汽車、起亞汽車等。

花旗指出，鴻海已經準備好要攫取來自電動車成長的商機，包括Apple Car可能會發布。鴻海已經宣佈推動電動車開放平台MIH聯盟，此聯盟將與夥伴共享規格、零組件與軟體協定，目標是以具有成本競爭力的零組件，以及電動車設計解決方案，來提供電動車代工，同時可以縮短產品開發時程。

除了MIH聯盟之外，鴻海本身也與一些公司在電動車事業結盟，並著重在電動車的協同設計、零組件製造、以及供應鏈管理。花旗認為，部份投資者可能會懷疑鴻海在電動車方面的能力，隨著鴻海已經在10月首次發布兩款電動乘用車，以及一款電動巴士，接下來可以密切關注，並可能導致鴻海的股價將可以重新評價。