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仁寶取得北投地上權 將興建集團營運總部

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

仁寶（2324）今（19）日公告，本公司發起設立且直接持股70%之子公司「金仁寶總部資產開發股份有限公司」，取得或處分之具體目的或用途為取得臺北市北投區軟橋段91地號（T16街廓）市有土地地上權。仁寶表示，本地上權案由本公司與康舒科技組成合作聯盟共同參與投標。本公司於得標後與康舒科技（股）公司共同出資新設公司，並以該公司作為本地上權案之簽約主體。

仁寶公告指出，金仁寶總部資產開發股份有限公司之普通股股票，交易單位數量為5250萬股；每單位價格10元；交易總金額為5.25億元，為仁寶發起設立且直接持股70%之子公司。

仁寶也公告指出，本公司取得臺北市北投區軟橋段91地號（T16街廓）地上權，土地面積為44,916.86平方公尺，折合13,587.35坪，權利金總金額為新台幣81.98億元（未稅），取得或處分之具體目的用途為興建集團營運總部。

仁寶 地上權

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