ELECTRICORE®智慧電能化系統 供車廠打造電動車
全球規模最大的摩托車展EICMA義大利米蘭車展去年因新冠肺炎疫情影響停辦，今年是全球各大車廠展現電動車實力的大比拚，台灣專做雲軟硬載具智慧電能化整合的LSC湛積公司也帶著這兩年的研發產品前進國際，這是湛積首次參加國際級大展。
LSC湛積從2019年成立至今，醞釀兩年多的時間，已完整開發一套ELECTRICORE®智慧電能化系統，這是LSC智慧電能化系統之產品與服務總稱，提供交通工具雲端、軟體定義與資料分析，以及四電一網系統（電控、動力、電池、電能補充、聯網）的電動載具客製化開發平台，包含四個模組化產品類別：DRIVE電能化、SMARTKIT智慧化、CLOUD雲端軟體、INTELLIGENCE資料分析。
ELECTRICORE®是結合電能化驅動總成、智慧套件、雲服務平台和AI車聯網數據分析，為整車製造商提供完整的解決方案。湛積共同創辦人暨執行長林松慶表示，「我們具備系統整合研發能力，可以從產品性能展開各零組件規格，做最佳組合搭配，也可以從不同的零組件搭配去獲得產品性能，包含考慮電氣、機構、控制、熱管理、軟體、雲端、資料分析等。」並且透過供應鏈整合及生態系結盟，為全球客戶提供更完整、更高價值的系統平台優勢。
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