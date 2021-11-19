快訊

打不完！高端餘3百萬劑仍持續交貨立委批浪費 陳時中回應

姊妹花北上途中自撞護欄 釀一死一傷悲劇

影/疫後生鮮冷鏈需求爆發 台灣物流業找到新商機

經濟日報 / 記者劉玟妤宋慧昱/台北即時報導
疫後生鮮冷鏈需求爆發　台灣物流業找到新商機。
疫後生鮮冷鏈需求爆發　台灣物流業找到新商機。

本土新冠肺炎疫情爆發，零接觸、宅經濟升溫，改變民眾消費習慣。日常生活用品與生鮮食品的採買，從實體轉移到線上，消費者開始透過電商、外送平台購買生鮮食品，物流冷鏈需求大增，也給物流業者當頭棒喝，開始重視冷鏈配送能量。

今年5月中本土疫情爆發之際，國內的物流的運輸量能不足，造成商品運送推遲。其中，冷鏈更是重災區，部分物流業者當時不得已，得暫停生鮮物流配送。

嘉里大榮（2608）物流管理室總監黃郁琮表示，一般而言5月是物流業的淡季，突如其來的疫情，導致物流大塞車，尤其冷鏈物流更是大癱瘓。當時，嘉里大榮物流成立「疫情冷鏈指揮中心」，依照市場貨量調整成「直達車」模式。

台經院研究九所副所長陳華昇指出，過去台灣的冷鏈技術不足，且提供冷鏈服務的物流業者不多。不過疫情爆發後，冷鏈的需求大幅提高，也帶動台灣冷鏈產業的發展。

物流業者首先面對的挑戰，是如何在運輸過程中，確保溫度不流失。黃郁琮坦言，這的確是冷鏈物流中最困難的環節。他指出，在發展初期，他們花了很多時間與資源研發冷凍機、低溫設備、低溫凍庫等設備，並與工研院合作，開發各種型式的蓄冷箱、蓄冷片及各類包材。

黃郁琮表示，隨著運輸的距離或時間拉長，蓄冷的作業方式便會存在失溫的風險。因此他們逐步將蓄冷的作業方式轉變為「製冷」，也就是在冷鏈車輛上安裝冷凍機組。

隨著台灣的冷鏈技術逐漸成熟，陳華昇指出台灣的冷鏈產業正處於起飛的階段。他說明，東南亞的天氣炎熱，非常需要冷鏈技術。因此他認為，可以組成冷鏈物流聯盟，將台灣的冷鏈技術、管理系統以及軟硬體等帶到東南亞國家，未來甚至可以前往非洲發展，讓台灣的冷鏈產業邁向國際舞台。

疫情 東南亞 低溫

延伸閱讀

第十四批AZ疫苗到貨 總計已有約780萬劑到貨

上汽整車 從福建坐火車去歐洲

自購莫德納全數到貨 末批115萬劑運抵桃園機場

盼解決人力短缺問題　全台首輛物流自駕車亮相！

相關新聞

鴻海2021年發8萬元福利金 還有超過70項新春伴手禮可選

年終將至，鴻海（2317）「2021年福利專案」出爐，2021年員工可以領到8萬元福利金，還有70多項新春伴手禮可以選。...

高雄設廠？世界先進董座這樣說

外界持續關注高雄設12吋廠的可能性，世界先進（5347）董事長方略今（19）日提到，目前仍以8吋擴充為主，高雄目前無相關...

應用材料第4季財報創高 看半導體動能持續到2022

應用材料公司 (AMAT) 發布2021年10月31日截止的2021會計年度第4季與全年度財務報告同步創高，應用材料看半...

聯發科傳捷報 與超微合作設計WiFi 6E模組

聯發科與美商超微（AMD）今天宣布，合作共同設計WiFi6E模組，超微RZ600系列WiFi 6E模組將採用聯發科的Fi...

金屬中心首創連續式微型元件熱處理系統 獲國際肯定

金屬中心在經濟部技術處支持下，長期致力於發展高值化之精微製造技術與系統設備，首創「連續式微型元件熱處理系統設備」，專門用...

真霸氣！鴻海回饋員工 雙11發價值8萬元福利金

鴻海集團（2317）今年9月中旬召開委員會，2021年福利專案決定和PayEasy福利網合作，發給員工福利點數、百貨現金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。