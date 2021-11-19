影/疫後生鮮冷鏈需求爆發 台灣物流業找到新商機

本土新冠肺炎疫情爆發，零接觸、宅經濟升溫，改變民眾消費習慣。日常生活用品與生鮮食品的採買，從實體轉移到線上，消費者開始透過電商、外送平台購買生鮮食品，物流冷鏈需求大增，也給物流業者當頭棒喝，開始重視冷鏈配送能量。

今年5月中本土疫情爆發之際，國內的物流的運輸量能不足，造成商品運送推遲。其中，冷鏈更是重災區，部分物流業者當時不得已，得暫停生鮮物流配送。

嘉里大榮（2608）物流管理室總監黃郁琮表示，一般而言5月是物流業的淡季，突如其來的疫情，導致物流大塞車，尤其冷鏈物流更是大癱瘓。當時，嘉里大榮物流成立「疫情冷鏈指揮中心」，依照市場貨量調整成「直達車」模式。

台經院研究九所副所長陳華昇指出，過去台灣的冷鏈技術不足，且提供冷鏈服務的物流業者不多。不過疫情爆發後，冷鏈的需求大幅提高，也帶動台灣冷鏈產業的發展。

物流業者首先面對的挑戰，是如何在運輸過程中，確保溫度不流失。黃郁琮坦言，這的確是冷鏈物流中最困難的環節。他指出，在發展初期，他們花了很多時間與資源研發冷凍機、低溫設備、低溫凍庫等設備，並與工研院合作，開發各種型式的蓄冷箱、蓄冷片及各類包材。

黃郁琮表示，隨著運輸的距離或時間拉長，蓄冷的作業方式便會存在失溫的風險。因此他們逐步將蓄冷的作業方式轉變為「製冷」，也就是在冷鏈車輛上安裝冷凍機組。

隨著台灣的冷鏈技術逐漸成熟，陳華昇指出台灣的冷鏈產業正處於起飛的階段。他說明，東南亞的天氣炎熱，非常需要冷鏈技術。因此他認為，可以組成冷鏈物流聯盟，將台灣的冷鏈技術、管理系統以及軟硬體等帶到東南亞國家，未來甚至可以前往非洲發展，讓台灣的冷鏈產業邁向國際舞台。