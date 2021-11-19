光寶連續十一年 名列道瓊永續指數成份股

2021年道瓊永續指數(DJSI)成果揭曉，光寶科技（2301）連續11年入選為「道瓊永續指數」DJSI成份股，並同時名列「世界指數」及「新興市場指數」雙榜，展現光寶長期耕耘環境、社會、治理(ESG) 有成，永續績效獲國際高度肯定。

由標普全球(S&P Global)發行的道瓊永續指數（DJSI）為全球最具公信力的永續評比指標，其中又以每年從全球2,500家企業中挑選出經濟、社會與環境三大面向得分最高的前10%企業組成之「世界指數成分股」為最高評級。在今年DJSI評比中，光寶科技於全球電腦、周邊及辦公室電子設備（THQ, Computers & Peripherals and Office Electronics）產業名列第二，更榮居台灣企業第一名。其中「重大性、風險管理、政策影響、稅務策略、資訊安全、創新管理、環境報導及社會報導」八個題組皆位居產業類組首位，躋身國際永續標竿企業行列。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶科技以「光電節能，環境永續」作為核心使命，持續落實將ESG策略內化至企業管理DNA，積極實踐營運與製造碳管理。同時攜手供應商夥伴推動低碳轉型，強化永續供應鏈韌性；並以「循環經濟模式」為核心，共同開發低碳排之永續材料與高能源轉換效率產品，展現光寶綠色設計能量，致力成為永續價值鏈的最佳夥伴。

光寶科技自2014年起連續八年獲選摩根史丹利(MSCI) ESG領導者指數成份股、於ISS ESG Rating獲Prime評級、於碳揭露供應鏈議合評價(2020 CDP Supplier Engagement Rating, SER)」獲「Leaderboard」最高評等、入選富時社會責任指數(FTSE4Good)新興市場指數暨「台灣永續指數」成分股、2021「大中華企業可持續發展指數」企業前十強、蟬聯《遠見雜誌》企業社會責任年度大調查電子科技業首獎、十五度獲得《天下雜誌》企業公民獎，以及獲2021年台灣企業永續獎(TCSA)「十大永續典範台灣企業獎」、永續報告類「電子資訊製造業白金獎」、單項績效類「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」與「供應鏈領袖獎」等殊榮。