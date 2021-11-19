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鼎元明年穿載及車用 將是推升營運二大動能

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

感測元件廠鼎元（2426）今年以來受惠感測元件需求強勢，累計前三季營運表現優於去年同期表現，該公司表示，第四季因進入產業淡季，下游客戶拉貨趨緩，單季營運也可望維持目前上季水準或小幅降溫，不過明年市場法人看好在穿載裝置及車用市場需求仍強勁下，將成為鼎元明年重要營運成長動能。

目前鼎元在感測元件上是國內最大廠，主力產品則涵蓋感測元件與發光元件二大部分，其中，近幾年持續擴產的則以感測元件為主，目前營收佔比各約5成，在接單上，近幾年鼎元的感測元件應用廣泛，出貨領域包括橫跨醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測等；由於感測元件毛利表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升。

鼎元今年累計前三季營業利益2.6億元、歸屬母公司淨利2.05億元、前三季每股稅後純益為0.68元。

以目前的市場需求及接單情況來來看，鼎元目前在光耦合器和感測元件需求仍熱絡下，該公司目前訂單依然滿手，對明年營運展望，鼎元表示，穿戴裝置和車用仍是兩大目標的應用市場，目前穿戴裝置現在最主流的形式仍是智慧手錶，該領域目前鼎元已打入相關廠商的供應鏈，但市場看好未來穿戴裝置會有更多不同應用、不同形式、不同規格的產品，公司都會積極爭取。

此外，市場法人也表示，鼎元納入富采投控之後，富采投控包括旗下的晶電（2448）及隆達（3698），今年以來均在車用市場有亮眼的出貨成長，市場法人同樣看好，在集團資源的挹注下，該公司未來感測元件順勢切入車用領域市場相當值得期待。

穿戴裝置 營收

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