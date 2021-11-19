應用材料第4季財報創高 看半導體動能持續到2022

應用材料公司 (AMAT) 發布2021年10月31日截止的2021會計年度第4季與全年度財務報告同步創高，應用材料看半導體動能將持續到2022年。

應用材料公司資深副總裁暨財務長鮑勃．哈利迪(Bob Halliday) 表示︰「應材在2021會計年度中成長強勁，整體訂單比同期成長62%，半導體系統訂單成長78%。在第4季，我們的半導體系統未出貨訂單從55億美元增加到67億美元，動能持續，而且我們認為這種勁道將持續到2022年。」

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森 (Gary Dickerson) 表示︰「疫情加速經濟的數位轉型，對半導體及設備的需求持續成長，然而我們供應鏈無法跟上。我們預期某些半導體元件的供應鏈短缺在短期內將持續存在，因此與我們的供應商和晶片製造商一起應對這些限制將會是我們的首要任務。」

應用材料公司發布新聞稿指出，第4季營收為61.2億美元，由於供應鏈面臨的挑戰，該營收處於業績指引範圍的下緣。依據一般公認會計準則 (GAAP)，第4季毛利率為 48.1%，營業淨利為20.1億美元，相當於銷售淨額的 32.9%，每股盈餘 1.89美元。

非一般公認會計準則 (non-GAAP) 調整後的同期毛利率為 48.2%，營業淨利為20.3億美元，相當於銷售淨額的 33.1%，每股盈餘(EPS)為1.94 美元。

應用材料公司自營運中獲得11.5億美元的現金，返還股東17.2億美元，包括15億美元的股票回購，以及2.16億美元的股息。

在2021會計年度中，應用材料公司全年度營收為230.6億美元。依據一般公認會計準則 (GAAP)，全年度毛利率為 47.3%，營業淨利為68.9億美元，相當於銷售淨額的 29.9%，每股盈餘 (EPS) 6.4美元。

依據非一般公認會計準則 (non-GAAP) ，全年度毛利率為 47.5%，營業淨利為73.2億美元，相當於銷售淨額的 31.7%，每股盈餘 (EPS) 6.84美元。

應用材料公司自營運活動中產生了54.4億美元的現金，返還股東45.9億美元，包括37.5億美元的股票回購，以及8.38億美元的股息。