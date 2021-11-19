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iPhone產量推高 外資估鴻海Q4營收季增25%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
外資預估鴻海第4季營收將季增25-32%。 聯合報系資料照
外資預估鴻海第4季營收將季增25-32%。 聯合報系資料照

針對鴻海（2317）第4季展望，外資指出，由於10月以來東南亞的零組件供應恢復，帶動iPhone產量增加，預估鴻海第4季營收將季增25-32%，「應該會看到11月和12月的營收連續成長」。 當中CSP(雲端服務供應商)和相關零組件業務也將在本季季度呈現季成長。

鴻海今（19）日股價呈現平盤震盪，盤中高點來到每股108.0元。

外資表示，鴻海2022年將持續受益於雲端需求增加，以及新增電動汽車製造的收入。在PC/平板電腦方面，預估市場需求會回歸正常化。在消費者業務方面如手機、遊戲機的能見度仍然不高。

鴻海電動汽車製造業務，為明年上半年的E-bus項目和下半年Endurance車種。裕隆（2201）集團的目標是在2023年推出利用鴻海電動汽車原型模型Model C的電動汽車。鴻海將繼續發展其電動汽車零組件產品，預計到2021年將貢獻100億元新台幣的收入。

外資表示，零組件供應短缺可能會持續到明年下半年，但鑑於鴻海的供應鏈管理能力，這缺料影響是可控的。

鴻海10月營收5,508.91億元，月減5.95%、年減10%，法人認為，主要是受到iPhone 13小幅缺料所拖累，靠亞馬遜與微軟等其他大客戶的雲端需求，支撐業績在高檔水準。鴻海今年前十個月營收為4.65兆元，年增17.53%。

鴻海 營收 iPhone

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