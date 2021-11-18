胡潤中國大陸境內外資企業百強 鴻海居冠

胡潤研究院今（18）日發布了《2021胡潤·在中國的外資及港澳臺企業百強》報告，列出了對中國大陸境內市場經濟貢獻最大的前100家境外企業，參考企業在中國大陸境內市場的銷售額和員工數量兩個維度給出綜合評分。 榜單中，前五位的企業包括鴻海精密（2317）、大眾汽車、通用汽車、蘋果、豐田汽車。

中新網報導，榮登榜首的鴻海精密，旗下富士康1988年在深圳落地，如今已成為全球最大的電子製造商和全球第一大加工廠商，是蘋果在全球最大的代加工廠。 去年營收超過1.2萬億元（人民幣，下同），在中國大陸擁有超過60萬名員工。

報告顯示，百強企業中，四成是「幕後英雄」，比如全球第一大手機代工廠鴻海精密，改革開放後第一家進入中國大陸市場的外資企業泰國正大，全球最大的汽車零部件供應商德國羅伯特博世等。

從行業看，百強企業中，汽車行業上榜企業最多，有16家。 醫療健康和消費品行業並列第二，分別有14家企業上榜。 醫療健康行業中，排名最靠前的是英國阿斯利康和美國強生。 消費品行業排名最靠前的是LVMH和周大福。 消費電子行業排名第四，有7家企業上榜，排名最靠前的是蘋果和三星電子。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，這些境外企業對中國大陸經濟發展做出了貢獻，2020年在中國大陸境內市場的銷售額達到5.9萬億元，平均每家企業年銷售額590億元。 這些企業在中國大陸境內共有250萬名員工。 特別是在汽車、醫療健康、消費品和消費電子四大行業，這些企業的貢獻都非常大。

報告顯示，百強中六成是直接面向消費者的品牌，包括中國大陸消費者熟悉的大眾、蘋果、三星、沃爾瑪、可口可樂、星巴克、海飛絲、強生等。 百強企業平均在中國大陸境內市場已經57年，其中五分之一的企業在中國大陸境內市場已有100多年的歷史。

從區域看，來自美國的企業最多，其次是日本、英國、德國和法國，前五大國家佔百強的八成。 整體上看，歐洲企業貢獻最大，45%的百強企業均來自歐洲。