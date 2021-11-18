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中華電信強化多雲融合 加速企業擘劃數位轉型

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

為完善整合ERP、CRM、行動辦公與雲端串流應用多元服務以優化客戶體驗，中華電信透過VMware解決方案，推動雲端環境容器化、簡化應用程式管理，全面提升研發效率、服務品質、安全與可靠性，以及終端使用者體驗。

VMware Cloud Foundation with Tanzu助中華電信靈活開發、彈性部署實踐現代化應用開發首選的混合雲平台VCF with Tanzu，已協助中華電信將新興業務AI語意雲、智慧客服等應用程式，逐步搬遷至新的容器架構，成功將軟體開發週期從數個月縮短至兩週，而部署服務的時間也從一天降至一小時。

中華電信表示，中華電信也是VMware Cloud供應商計劃（VCPP）成員之一，在業務、技術或管理的需求都很大，不僅急欲推動容器化、加速實現多雲架構，且追求自用外服兩相宜，期望內部數位轉型之餘還能強化對外服務、滿足客戶要求。

根據VMware的調查，現今企業組織有高達九成的應用程式專注於現代化升級。中華電信其IT團隊兼具對內維運龐大的資訊系統，及對外服務企業客戶的雙重角色，須同時顧及公有雲（例如中華電信的hicloud）、私有雲服務。因此期待藉由VMware Tanzu外部應用服務雲端平台，推動三階段轉型計畫，邁向多雲融合（Multi-Cloud）之目標，提供更多元的數位應用加值服務，強化安全能力以及可靠性。

中華電信 雲端平台 軟體

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